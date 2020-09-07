捷克参议长批总统幼稚挑衅中国说撒谎3次

捷克参议院议长维施特奇尔日前率团到访台湾，引起大陆不满。捷克总统泽曼形容维施特奇尔访台是“幼稚的挑衅”，未来不再邀请对方与参加捷克的高层外交政策官员会议。维施特奇尔则反驳称，泽曼对他的访台行程至少说谎3次。

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据东网今天报道，捷克总统指访台“幼稚挑衅”，参议院议长斥对方说谎。消息说维施特奇尔指率团访台并未违背捷克对华政策。

据该报道，维施特奇尔接受当地传媒访问时，指捷克总统府从未就他应否访台开会讨论，亦从未就此表决。对于泽曼指他公开称台湾为“独立国家”，维施特奇尔强调自己并无在访台期间作出有关言论。此外，泽曼批评维施特奇尔不尊重每隔3个月举行一次的高层外交政策官员会议，因此未来不再邀请他参加会议。惟维施特奇尔反驳，他决定访台前根本没有外交政策会议，批评对方“说谎”，强调他率团访台并未违背捷克对华政策。

据报道，中国官方对捷克总统批参议长访台是幼稚的对华挑衅大加赞赏。

东网说，台湾行政院长苏贞昌周一（7日）回应，指维施特奇尔的行动被欧洲多个国赞许，并得到多国声援；相信他可以带动台湾在欧洲，进一步被看见及肯定。苏又表示，捷克虽与台湾距离很远，但自由民主的信念让他们坐在一起。