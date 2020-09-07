浙江省委书记卸任 胞第安徽司法官落马

前中共浙江省委书记车俊1日以“到龄转岗”为由卸任，但香港星岛日报引述消息指出，车俊担任安徽省人大监察和司法工作委员会副主任的胞弟车建军，已于7月底被查落马。

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据中央社今天引述消息报道称，浙江省委书记车俊刚卸任，港媒指其胞弟7月落马。中共近日多个省市更换“一把手”，车俊也在9月1日卸任，浙江省委书记一职，由前浙江省长袁家军接任。车俊在当天的省委干部会议中表示，自己“因为到龄转岗”，“完全拥护、坚决服从中央的决定”。

据该报道，车俊现年65岁，中共省部级别党政正职的退休年龄虽为65岁，但末任未满可以延期3年，因此最多可延至68岁退休。

而星岛日报7日引述多个消息来源指出，7月底落马的车建军，是车俊的弟弟，两人籍贯同为安徽巢湖，相貌也神似。该报指出，陆媒澎湃新闻8月2日曾引述安徽政界多个管道消息报导，在纪检监察系统工作26年的车建军，于7月29日被有关部门带走。不过这个消息后来遭到删除，当时车俊还在浙江省委书记任上。

车建军生于1962年，毕业于安徽工学院，之后长期在安徽的纪检系统工作，2011年升任安徽省纪委副书记，2016年转任安徽省政法委副书记、省政府防范和处理邪教问题办公室主任，并兼任省扫黑除恶专项斗争领导小组副组长。

不过该报称，车建军在7月1日以58岁之龄转任省人大的“闲职”，已现“出事”端倪。

据中央社说，车俊同样出身于安徽的政法系统，曾在法院、公安体系任职，后来转任合肥市长、市委书记，之后再转往河北、新疆工作，2016年出任浙江省长，2017年就任省委书记。港媒预料，车俊接下来将转往全国人民代表大担任专门委员会的副主任委员。