涉盗采案 青海副省长疑带案上位

中央纪委国家监委网站昨天发布消息指，青海省副省长文国栋涉嫌严重违纪违法，主动投案，正在接受调查。文国栋今年7月22日才获任命为青海省副省长，结果上任不到50天即落马。报道没有提及文国栋任命案中是否经过贪腐政审。各报道均强调文国栋主动投案。

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据世界日报今天报道称，涉盗采案青海副省长当不到50天就“主动投案”。消息说，升任至今不到50天的青海省副省长文国栋因违纪违法主动投案。

该报道引述财新网消息，青海省副省长、海西蒙古族藏族自治州委书记、柴达木循环经济试验区党工委书记文国栋涉嫌严重违纪违法，官方6日证实他主动投案，目前正接受中共中纪委国家监委纪律审查和监察调查。至于文国栋的涉案情况，官方未披露详情。据微信公众号“中央纪委国家监委网站”6日消息指出，文国栋1968年8月生，青海西宁人，1995年8月加入中国共产党，中央党校研究生院法学专业毕业，仕途一直在青海。2001年出任门源县委书记时，还被媒体报导是当时青海省最年轻的县委书记。

据香港01报导，文国栋升任青海省副省长之前，已经担任海西州委书记兼柴达木循环经济试验区党工委书记长达五年，今年7月才当上副省长、跻身副部级干部之列，仕途走上高峰，却在9月就落马。

世界日报引述消息称，值得注意的是，柴达木循环经济试验区已经有多人落马。消息引述经济参考报指出，青海省木里煤田聚乎更矿区存在大规模、破坏性的煤矿露天非法开采问题。今年8月，涉嫌非法开采的青海兴青工贸工程集团有限公司董事长马少伟已被调查，时任柴达木循环经济试验区管委会副主任的梁彦国、柴达木循环经济试验区党工委委员李永平皆被免职，理由为涉嫌严重违纪违法。经济参考报的专题报导还称，马少伟号称青海“隐形首富”，14年来盘踞矿区，非法采煤2600多万吨，获利超150亿元人民币。