美国欲制裁中芯 股票四处惨跌 北京再批霸权赤裸裸

中芯国际股价今天暴跌，港媒引据外电报道指，美国正考虑将中芯国际列入贸易黑名单。若公司被列入黑名单，美国企业必须获得美国商务部授予特别许可才能与中芯国际交易。中芯国际股价周一开市即跌15%，早市已曾跌逾两成。中芯中午发布公告再澄清，“中芯国际涉军”均为不实，惟无助股价，午后跌幅加剧，最新跌24%，暂报17.94元，成交近100亿元。

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据香港经济日报今天报道称，中芯或列美国黑名单，港股跌四分一、A股跌停。中芯再反驳称与解放军毫无关系。中方批赤裸裸的霸权行径。

消息说，美国贸易黑名单列出至少275间中资企业，当中包括华为、中兴等。

以中芯国际7月挟回科创板上市气势，港股股价最高位44.8元计，中芯港股股价较高位腰斩。

中芯国际A股跌停，全日跌11.3%，收报58.8元人民币，较A股上市高位累跌38%，即日成交76.68亿元人民币。

其他中国芯片相关企业方面，华虹半导体 也挨沽，最新大跌16.3%，报24.4元，成交金额7.48亿元，与中芯并列表现最差恒生科指成份股。半导体设备股ASM也下跌，一度低见79.15元，现报80.25元，跌2.5%，成交金额6810万元。

据该报道，五角大楼发言人表示，美国国防部正与其他部门正考虑是否将中国最大芯片厂商纳入黑名单，但没有提及制裁中芯的原因。不过，另一名官员指，中芯与解放军之间的关系成为关注重点。

该报道说，中芯国际周末发布声明称，公司严格遵守相关国家和地区的法律法规，并在此基础上一直合法依规经营，且与多个美国及国际知名的半导体设备供货商，建立多年良好的合作关系。中芯续指，美国商务部多年来针对中芯国际进口采购的设备，也已经核发多件重要的出口许可。任何关于“中芯国际涉军”的报导均为不实新闻，并对此感到震惊和不解。中芯国际愿以诚恳、开放、透明的态度，与美国各相关政府部门沟通交流，以化解可能的歧见和误解。

中芯周一股价大跌再发布同一内容声明，重申其产品及服务皆用于民用和商用，从没有任何涉及军事应用的经营行为，与中国军方毫无关系。中芯表示：

据该报道称，2016年及以前，中芯国际还是经美国商务部正式认可的“最终民用厂商” （Validated End-User） ，并曾有多位美国商务部官员实地到中芯国际进行访查。