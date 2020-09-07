花木兰再遭多地吁抵制

耗资2亿美元（2.73亿新元）的美国迪士尼真人版大片《花木兰》受到香港、台湾和泰国活动人士的抵制，因电影中的两名主角曾公开表示支持香港警察。据联合早报今天说，与此同时，《花木兰》在台湾票房成绩亮眼。

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据联合早报今天报道称，黄之峰吁抵制迪士尼电影《花木兰》。《花木兰》去年开拍期间，饰演花木兰的演员刘亦菲曾转发中国官媒《人民日报》的微博，并写说“我也支持香港警察”，这条博文得到约280万网民点赞，但随后有网友在推特上发起“抵制木兰”（#boycottMulan) 行动，指责她支持香港警察。

在这部影片中饰演董将军的香港演员甄子丹也因为在今年6月30日中国在香港实施国安法当天，在面簿上发表庆祝香港回归的言论，引起反对者掀起抵制这部电影的声浪。

该报道引据美国之音消息，前香港众志秘书长黄之锋周六（5日）以英文发推说：“因为迪士尼向北京叩头，因为刘亦菲公开而且骄傲地支持香港警察暴力，我敦促每个坚信人权的人抵制《花木兰》。”黄之锋之后也在其面簿说：“香港人不认同撑警的刘以菲和甄子丹，因此我们呼吁各地爱好自由者抵制《花木兰》。”

此外，由泰国、台湾和香港三地支持民主运动的年轻族群，据报也在网上组织的虚拟社群“奶茶联盟”（#milkteaalliance），联合呼吁对《花木兰》进行罢看抵制。一位泰国网民对美国国家广播公司（NBC) 新闻节目说：“加入抵制不仅显示我们与香港支持民主的抗议者团结一心，也是为了表明，不论在哪里，警察暴力行径都是不可接受的。”

据该消息，泰国近期暴发大规模学运要求政府进行民主改革，甚至触及高度敏感的王室改革议题，许多香港网友在网络上表达支持。为此，泰国示威者也通过响应“抵制木兰”来支持香港。

联合早报说，另一方面，台媒三立新闻报道说，在《花木兰》还未上映前，不少香港和台湾的网友就已经发起抵制；目前这部电影正在台湾上映，许多台湾网友已发起抵制行动。不过，据“台北票房观测站”在其面簿上公布的统计，《花木兰》自上周五在台湾上映以来，卖座率亮眼，连续两天都高居票房第二，仅次于“Tenet”（《信条》）。