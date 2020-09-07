蔡霞中国的银行账户遭封户

被开除党籍的中共中央党校退休教授蔡霞今天推文说，她在中国的银行帐号被关闭，中共不只取消她的养老金，连存款都取不出，“人们永远想不到邪恶的习共有多邪恶”。蔡霞曾表示，自己工作了43年，退休养老是自己的权利，因此要打官司来捍卫自己的权利。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，蔡霞银行帐户被封，不只养老金，连存款都没。据蔡霞说，家人替她去银行取钱时，银行告知此帐户已在8月20日执行封户。蔡霞是在8月17日被中共中央党校宣布开除党籍并取消退休待遇的，理由是她发表有“严重政治问题和损害国家声誉”的言论，“性质极其恶劣、情节极其严重”。

该报道引据蔡霞今天在社群平台推特（Twitter）说，自己不但没有养老金，而且之前的存款都取不出来，“原来以为他们要置我于贫饿病痛之困境，现在才明白，他们要直接置我于绝境！人们永远想不到邪恶的习共有多邪恶！”

中央社说，她的这则推文引来网友热议。有些人认为不该称“习共”而是“中共”；也有人惊讶于蔡霞发表这些对抗中共的言论之前，竟然没有想到先取出自己存在中国的财产。

先前蔡霞曾表示，自己工作了43年，退休养老是自己的权利，因此要打官司来捍卫自己的权利。“不管这个官司打下来是什么结果，但是我的权利不允许任何人轻易地侵犯”。