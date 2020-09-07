驻华美国记者延签受阻 中方：不符合事实 倒打一耙

据美国媒体报导，CNN、《华尔街日报》和盖蒂图片社(Getty Image)驻华记者的签证未获延签。中国官员告诉这些记者，他们可以继续工作，但能做多久，取决于美国如何对待在美中国媒体记者。针对“美方称中方拒绝为美国媒体驻华记者延期记者证”一事，中国外交部发言人赵立坚在7日例行记者会上表示，美国国务院发言人有关的说法完全不符合事实，是倒打一耙。

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中国外交部发言人赵立坚说：“事实是，包括 CNN在内的有关美国媒体记者的记者证，延期都在受理过程中，在获发新的记者证之前，有关记者在华采访报道及生活不会受到任何影响，我们已经正式告诉了美方。”

在中国工作的外国记者必须更新记者证，才能从公安局获得新的居留证。居住证相当于允许外国人在中国生活的签证。美媒报导推估，此举是为了报复美国日前对在美中国记者的限制。因为美国记者的拘留期限与中国在美新闻记者能否再获续签的公布时间差不多。

美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿史迪威 (David Stilwell)说，和150名中国外交官、官方媒体记者比起来，目前只有少数美国记者在中国工作。他表示，这是严重不相称的报复行为。

至少5名知情人士向《纽约时报》透露，中国政府已经停发续签记者证给部份在中国工作的美国新闻记者，甚至暗示，如果特朗普政府对中国驻美媒体员工采取进一步行动，可能会相对应驱逐这些美国记者。

报导中提到，可能受到影响的美国新闻机构包括CNN、《华尔街日报》和盖蒂图片社。这3家机构的记者上周试图续办中国外交部发放的记者证，但被告知通常效期1年的记者证无法续办。

几位记者说，总共有4家机构的至少5名记者受到影响，其中包括CNN在中国唯一一名记者卡尔弗 (David Culver)、《华尔街日报》的英国记者裴杰 (Jeremy Page)，以及替盖蒂图片社工作的意大利自由摄影师维尔德利(Andrea Verdelli)。

大多数记者和他们的新闻机构都拒绝发表评论，或者没有最新的回复。

CNN9月6日发表声明称：“我们在北京的一名记者最近获得了有效期为两个月的签证，而不是通常的12个月。不过，我们在中国驻地状况没有改变，我们正继续与地方当局合作，确保这种情况还会继续下去。”

美国国务院发言人奥塔古斯 (Morgan Ortagus)在一份声明中表示，中国外交部最近告诉美国驻北京大使馆，拒绝为外国记者续办记者证，并拒绝办理延签。

她说：“美国当然感到不安，因为中华人民共和国提议的这些行动将恶化中国的报道环境，而中国已经缺乏公开和独立的媒体报导。”

中国外交部发言人华春莹在推特上表示，CNN以及其他几家美国媒体的记者的签证延长申请正在处理中，在此期间这些记者可以“毫无问题地在这里继续生活和工作”。她还写道：“如果中国驻美记者能够获得公正对待，我们很乐意继续开展与美国驻华记者的出色合作。”