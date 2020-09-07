黑龙江官员逃美 呼吁反共

中共中央纪委国家监委7日指黑龙江省鸡西市原副市长李传良涉嫌严重违法犯罪，贪污钜额国有资金和受贿。李传良已流亡美国，日前受访时指自己早想退党，出逃是为推动中国民主化。李传良在美呼吁反共，李传良被指是近期第二个蔡霞事件。

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据中央社今天报道称，黑龙江前官员逃美倡反共。中国官方斥涉巨额贪污。消息引据中央纪委国家监委网站引述黑龙江省纪委监委消息，指李传良在担任鸡西市财政局长、副市长期间，涉嫌“利用职务便利，透过骗取、侵吞等方式，贪污巨额国有资金；涉嫌收受他人贿赂；长期搞钱色交易”。并指李传良为躲避调查，已逃到境外，向境外转移部分涉案赃款。

通报指出，李传良1963年出生于黑龙江鸡西市，1990年加入中共，曾任鸡西市和鹤岗市副市长，于2017年3月辞去公职。

该消息说，李传良目前身在美国，美国自由亚洲电台中文网8月底刊出他的专访，李传良在其中表示自己长年在体制内工作，感觉“体制烂透、不可救药”，2014年就曾动念想退出中国共产党。当时正值中共中央党校前教授蔡霞因批评中共总书记习近平的言论而遭开除党籍、取消退休待遇。

李传良则指他观察到像蔡霞这样的人“挺多的”，但越来越不敢明讲，指目前的状况类似文革，一不小心就会被举报。

中央社说，他也在专访中提到，自己已经加入中国民主党，由于他对中国各级政府的腐败问题有所了解，接下来奋斗的目标，“是为中国真正实现民主、自由与法治出份力”。

中共中央纪委国家监委通报没有提及指控李传良贪腐细节。