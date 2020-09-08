中印边境45年来首开火？ 中印互控朝天鸣警

中国军方指控印度部队7日在拉达克东部班公错湖南岸“鸣枪威胁”解放军。但印度政府消息人士8日否认。印度军方发表声明，指控中国解放军对天开枪。评论指，无论中印双方谁对空鸣枪，亦是中印45年来首次开火事件。

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据中央社今天报道，中国军方指控印度部队7日在拉达克东部班公错湖南岸“鸣枪威胁”解放军，为中印45年来首次开火事件。但印度政府消息人士今天否认说，没有印度部队在班公错湖附近开枪。

根据中国西部战区司令部发言人张水利今天发表声明说，印军7日非法越线进入中印边境西段班公错湖（Pangong Tso Lake）南岸神炮山地域，在行动中悍然对前往交涉的中国边防部队巡逻人员“鸣枪威胁”，中国边防部队被迫采取应对措施稳定局势。据张水利指控，印方行径严重违反中印双方有关协定，推高地区紧张局势，极易造成误解误判，是严重的军事挑衅行为，性质非常恶劣。要求印方立即停止危险行动，立即撤回越线人员，严格约束一线部队，严肃查处鸣枪挑衅人员，确保不再发生类似事件

不过，在中国军方作出上述指控后，News 18引述印度政府消息人士说，没有印度部队在班公错湖附近开枪。

据中央社，印度媒体说，中印上一次开火是在1975年的图龙拉山（Tulung La），如果中国指控属实，代表这是中印双方45年以来第一次有人开火。

中印部队5月初在拉达克（Ladakh）东部对峙后，迄今仍无法解决。双方部队曾于6月15日晚上在加万谷（Galwan Galley）爆发45年来最严重的死伤冲突。在事态恶化后，双方透过外交和军事管道沟通，同意把部队撤离对峙地点，并完成加万谷等地的第一阶段撤军。但因双方对于班公错湖等地的撤军方式意见分歧，又于中印实际控制线（LAC）沿线强化军事部署。

印度稍后指控，中国部队8月29、30日试图占领班公错湖北岸，遭印军挫败；中国则指控是印军先占领班公错湖南岸战略高地，先违反双方协定。之后，中国解放军于8月31日试图抢夺战略高地。印度表示共军再遭印军挫败，且印军占领中国阵地，往中国方向推进4公里，不过印度有一名藏族士兵死亡。

趁著上海合作组织（SCO）国防部长会议在莫斯科召开，在中国国防部长魏凤和要求下，印度国防部长辛赫（Rajnath Singh）与魏凤和4日在莫斯科大都会饭店会谈，但双方各自阐明立场，指责对方违反协定，并未达成共识。

据中央社说，印度外交部长苏杰生（S. Jaishankar）昨天启程前往莫斯科出席9到11日举行的上海合作组织外长会议。印度新闻信托社（PTI）引述消息人士透露，苏杰生在赴莫斯科前可能先到伊朗访问，8日可能在伊朗与中国国务委员兼外交部长王毅会面，讨论如何解决中印拉达克边境紧张问题。据“印度快报”（The Indian Express）说，苏杰生昨天在出发前出席印度快报活动时表示，中印实际控制线当前局势“非常严重”，呼吁双方在“政治层面”进行“非常非常的深层对话”。苏杰生认为，如果中印边界没有和平与安宁，双边关系其余部分就不可能在同一基础继续下去。