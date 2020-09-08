中国半导体进口激增 华为加紧采购

中国大陆正在增加半导体进口。海关总署9月7日发布的2020年8月贸易统计显示，集成电路的单月进口额达到历史第2大规模。继数量达到最多的7月之后仍处于较高水平。华为在美国禁运措施严格化之前正在加紧采购。

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据日本经济新闻今天报道，中国大陆半导体进口激增。而华为要求日本和台湾的零部件供应企业加快交货。华为“希望交付9月中旬之前已下订单的零部件”。据该报道，这是因为美国商务部将自9月中旬起加强禁运措施，完全切断采用美国技术的半导体等流入华为。

8月，中国大陆的集成电路进口额同比增长11％，增至311亿美元，处于仅次于2018年9月的水平。进口数量也比2019年秋增加，2020年7月达到469亿个，创出新高，8月为442亿个，进口量继续处于较高水平。从来自台湾的进口额来看，8月增长2成至186亿美元，创出单月新高。来自台湾的进口增加也显示出半导体的紧急采购迹象。

据报道称，中国商务部也指出，美国加严对华出口管制等限制措施，对一些商品和服务的进口无疑产生了一定影响。由于美国强化禁运措施，半导体进口10月以后下降的可能性巨大。华为计划今后借助增加半导体库存加以应对，但到年底可能影响手机生产，对华为经营的打击或将难以避免。

日本经济新闻引据中国海关总署昨天公布的数据显示，8月整体进口比上年同月减少2.1％，降至1763亿美元。由于原油价格下跌等影响，连续2个月低于上年。在整体进口减少的背景下，集成电路进口持续增加，占整体的比例截至2019年为14％左右，2020年1～8月提高至17％。另一方面，中国大陆8月的出口比上年同月增长9.5％，达到2352亿美元。连续3个月增加，增幅高于7月（7.2％）。受新冠疫情影响，口罩和个人电脑的出口增长4成，拉动整体。服装出口也增长3％，自2019年12月以来首次转为增长。