中国疫情表彰 官媒赞习近平武汉封城关键时刻的关键抉择

配合中国官方8日举行抗击疫情表彰大会，新华社当天发表长篇文章，颂赞中共总书记习近平下令武汉封城的“关键抉择”，强化了封城的功蹟性。中央社说却淡化了疫情先在武汉蔓延的疏漏。

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从武汉向全球蔓延，中国官方极力扭转全国乃至全球的宣传劣势，这篇“正能量”文章不过是其中之一。而借由官方表彰防疫有功人员之际推出，被认为有“化责任为功劳”、塑造习近平领导的中共“防疫有功”的意味。据中央社今天报道称，习近平武汉封城决策，化身正能量宣传。

这篇以“关键时刻的关键抉择！习近平总书记作出关闭离汉通道重大决策综述”为题的长篇文章，以“决定战局的制胜一招—果断出手”一词，形容习近平决定武汉封城之举，并再次提到习近平对疫情“亲自指挥，亲自部署”，且“统揽全局、果断决策”。文章提到，2019年12月底“一种来源不明的病毒正悄然袭来”，武汉市疾控中心监测发现“病因不明、来源不清”的不明肺炎病例。而习近平则在今年1月7日主持召开政治局常委会议时“作出一系列重要指示”对做好防疫工作提出要求。

据新华社文章说，北京中央派出高级别专家组在1月18日赶到武汉考察，并在19日作出“确认存在人传人”的结论后，习近平20日作出防控武汉肺炎，查明病毒感染和传播原因的指示，并在1月22日作出武汉封城的决定。这篇文章还引述习近平的话说，“作出这一决策（封城），需要巨大政治勇气，但该出手时必须出手，否则当断不断、反受其乱”，凸显习近平在防疫决策上的高度。

据中央社说，回顾武汉肺炎疫情发展过程，这篇文章仍有不少难以解释之处。2019年12月底至今年1月中，武汉已出现严重性可比2003年严重急性呼吸道症候群（SARS）的疫情。但从地方到中央，在公开报导中，并未见到及时有效的防疫措施。在1月13日前，武汉官方仍坚持“未发现明确的人传人证据”。直到翌日出现夫妻同时被感染后，才修正为“不能排除有限人传人的可能”。等到专家组19日作出“人传人”的结论时，距离病例发现已有20天，病毒也已向中国全境及全球传播。

至于官方在这20天内的踌躇，这篇文章仅以“人类对未知病毒的探索刚刚有所突破，对病毒的源头和宿主、传播途径、致病机理等仍不清楚”带过。但就在这期间，在微信向亲友警示疫情的武汉医师李文亮，1月3日却遭警方训诫，7天后发病，终至不治身亡。

巧合的是，根据中国外交部发言人华春莹的说法，中国早自1月3日起，便向美国通报武汉肺炎的疫情，这正好与李文亮被警方训诫，是同一天。

中央社报道称，而习近平在1月7日即对疫情作出一系列指示，当时并未见诸中共官媒报导，而是由中共党刊“求是”杂志在2月中披露，当时曾引起中国民众“既然指示，为何不早警示”的强烈质疑。但随着武汉在4月上旬解封，中国本土疫情趋缓，欧美疫情却持续激增的现况，让中共官方取得扳动舆论的杠杆。至于疫情高峰期间强力究责、质疑1000万人口的武汉为何说封就封的声浪，便在防疫形势扭转及官方压力下，消失在官方塑造的“正能量”中。