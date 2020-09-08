中国疫情隆重表彰 习近平多谈斗争 宣告无人能阻中国前进

中共总书记习近平今天提出，要坚持底线思维、增强忧患意识，并发扬斗争精神，敢于斗争善于斗争，根据形势变化及时调整斗争策略，调动一切积极因素，不断夺取具有新历史特点的斗争胜利。

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据中央社今天报道称，习近平：调动积极因素斗争，无人能阻中国前进。北京当局上午在人民大会堂举办“全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会”。据官媒新华网下午刊登的谈话全文以及中央电视台晚间播出的“新闻联播”，习近平在会中作了上述表示。

习近平在谈话中多次强调，中共领导以及制度优势等，是这次中国抗疫胜利的关键，例如“中国共产党所具有的无比坚强的领导力，是风雨来袭时中国人民最可靠的主心骨”、“中国特色社会主义制度所具有的显著优势，是抵御风险挑战、提高国家治理效能的根本保证”。习近平并在谈话中提出，要坚持底线思维、增强忧患意识，有效防范和化解前进道路上的各种风险。

该报道称，据习近平表示，中共建党近百年、建政70多年、改革开放40多年的历史，从来都不是一帆风顺的。要辩证认识和把握国内外大势，加强战略性、系统性、前瞻性研究谋划，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备，善于在危机中育新机、于变局中开新局。习近平接着强调，“要发扬斗争精神，敢于斗争、善于斗争，根据形势变化及时调整斗争策略，团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素，不断夺取具有许多新的历史特点的伟大斗争新胜利”。

习近平并在谈话接近尾声时说，“从5000多年文明发展的苦难辉煌中走来的中国人民和中华民族，必将在新时代的伟大征程上一路向前，任何人任何势力都不能阻挡中国人民实现更加美好生活的前进步伐”。

据中央社说，在近万字的讲稿当中，习近平一共提及31次斗争。

另外，习近平在谈话时也多次重申“人类命运共同体”外交论述，强调“重大危机面前没有任何一个国家可以独善其身，团结合作才是人间正道”。习近平又说，“任何自私自利、嫁祸他人、颠倒是非、混淆黑白的做法，不仅会对本国和本国人民造成伤害，而且会给世界各国人民带来伤害”。

据习近平并称，中国将继续推进疫情防控国际合作，支持世界卫生组织（WHO）发挥全球抗疫领导作用，与各国分享防控和救治经验，继续向应对疫情能力薄弱的国家和地区提供帮助等。习近平还说，中国愿与各国一道推动形成更加包容的全球治理、更加有效的多边机制、更加积极的区域合作，共同应对地区争端和恐怖主义、气候变化、网络安全、生物安全等全球性问题，共同创造人类更加美好的未来。