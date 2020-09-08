中国首富今换人半小时又换回去了

中国瓶装水公司农夫山泉于8日港股挂牌，7日晚间结束暗盘交易，股价大涨91.86%。创始人钟睒睒的身家达到597亿美元，超越马化腾，成为新的中国首富。而农夫山泉8日开盘大涨85.12%，报39.8港币（约5.15美元），新首富的身家更是水涨船高。随着股市平息浪涌，农夫山泉股价回落，钟睒睒坐了半小时的中国首富宝座又让回给马化腾了。

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据世界日报今天引述东方财富网消息，数据显示，此次农夫山泉上市后总股本为111.88亿股，按41.25港币／股计算的话，农夫山泉的总市值达到4615亿港币（约597亿美元）。而作为农夫山泉创始人的钟睒睒目前持有农夫山泉约84.4%的股份，按此计算，钟睒睒持股农夫山泉的市值为3895亿港币。

除了农夫山泉外，钟睒睒还实际控制着另一家上市公司，即是今年4月29日在上交所挂牌的万泰生物。截至7日收盘，万泰生物报收197.12元/股，总市值为854.7亿人民币（约125.8亿美元）。而钟睒睒通过直接持股和养生堂间接持股，合计持有75.15%的万泰生物股权，按此计算，钟睒睒持股万泰生物的最新市值为642亿人民币。

如此一来，钟睒睒通过农夫山泉和万泰生物两家公司，合计的持股总市值达到了4079亿人民币，按最新的美元人民币中间价计算，约合597亿美元。

根据福布斯实时富豪榜数据显示，目前的中国首富马化腾身家为568亿美元，紧随其后的马云为513亿美元。也就是说，钟睒睒超过了马化腾，成为中国的新晋首富。

据该报道称，钟睒睒是个传奇人物。他1954年出生在浙江诸暨，小学还没毕业就被迫辍学去做苦力工，期间他搬过砖，做过泥瓦工，干过木工。

据消息说，中国农夫山泉公司董事长钟睒睒的身价今天曾一度超过腾讯主席马化腾，但随着股价下跌，仅仅在首富位子上停留半个小时。