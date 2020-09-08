传巴基斯坦塔利班盯上中国 一带一路或遇威胁

据日本媒体报道，塔利班组织在巴基斯坦仍相当活跃，且曾经分裂的三大派系最近整合成功。他们锁定中国人，加以绑架、杀害，已经威胁到“一带一路”的“中巴经济走廊”。

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据联合新闻网今天引述消息报道，巴基斯坦塔利班也盯上中国，“一带一路”受到威胁。消息说，巴基斯坦的塔利班组织在美军撤出阿富汗后，把中国当成首要锁定目标。 曾经统治阿富汗，因庇护宾拉登与“盖达”组织而成为美国前总统小布什眼中钉的塔利班组织，在巴基斯坦仍相当活跃，且曾经分裂的三大派系最近整合成功。他们锁定中国人，加以绑架、杀害，已经威胁到“一带一路”的“中巴经济走廊”。

该报道引述《日经亚洲评论》（Nikkei Asian Review），巴基斯坦塔利班2007年在该国西北部与阿富汗边境成立，然后扩张到其他地区。2014年分裂成“自由联盟”（Jamaat-ul-Ahrar）、“卫士”（Hizb ul-Ahrar）与马赫穆德（ Hakeemullah Mehsud）三大派系。最近突然统一，震惊不少人，尤其是中国。

中国在巴基斯坦塔利班组织发源地开伯尔·普赫图赫瓦（Khyber Pakhtunkhwa）进行公路、港口、水力发电厂等工程开发案。这个廊带一路延伸到新疆。

该报道说，罗兴亚裔的巴基斯坦塔利班组织意识形态专家布尔米（Mufti Abu Zar al-Burmi）在2014年曾经发布过一个影片，表示美军撤出阿富汗后，下一个要锁定的目标就是中国。他指示所有的圣战组织对中国使馆和公司进行袭击，绑架或杀死中国国民。

据《日经亚洲评论》的报道指出，巴基斯坦塔利班已经在“一带一路”工程路线绑架、杀害了许多中国人。如今整合成功，威胁更大。