冯崇义： 中澳关系恶化华为是重大因素

两名澳大利亚驻华记者在澳洲驻华使馆避难数日之后周一在外交官员的掩护之下离开中国，中澳紧张关系进一步升级，外界普遍将中澳关系紧张原因归咎于澳大利亚牵头要求调查新冠病毒起源，不过，华裔澳大利亚学者，悉尼理工大学教授冯崇义在接受法广采访时认为中澳交恶的起点是2017年，而且华为很可能是双边关系恶化的症结。

广告 继续浏览后续

他说：“2017年，也就是我被逮捕的那一年，是中澳关系交恶的开始，当时，我其实就处于风口浪尖上，事件的起点是澳大利亚的ABC调查节目《四角方圆》，首次将中国官员对澳大利亚的渗透拿到公开的平台上来讨论，之前，这些事情也都是公开的秘密，但是，这一节目是直接的起点，从此就一发不可收拾，澳大利亚也因此成为西方民主国家对中国政权的反击的起点。澳洲政府先后通过了两大反对中国势力渗透澳洲的法律，这两大法律从2018年11月份就开始实施，实施之后，对统战工作影响非常大，澳洲亲共派还有华商界的头面人物都变得逐渐低调。但是，我认为最关键的还在于澳大利亚是西方国家中第一个禁止使用华为设备的国家，开启了西方抵制华为的先例，这或许是北京最为反对的。坊间有传闻说，习近平曾经表态说华为不能跨，也就是说为了保护华为，什么都能够做。既然皇上发出了这样的指令，下面的战狼也就全力投入了，所以，人质外交，逮捕澳大利亚的人就是为了向澳大利亚显示他们完全有能力对澳大利亚进行报复。

他还表示，虽然中澳的政治，外交关系日益恶化，澳大利亚无论是执政党还是反对党都一致反对北京，但是，双边的经贸活动却依然继续，虽然，中国对澳大利亚的葡萄酒还有其他农产品实行抵制，但是，北京对澳洲的矿产进口却并未因此而受到影响，说明双方在原材料等领域的互相依赖远远超出了双边政治的影响力。不过，澳大利亚方面也正在寻找新的原材料出口国，试图逐步摆脱对中国的依赖。但是，他也表示，令人遗憾的是，澳洲政府打击北京渗透的政策尚未影响至文化与教育领域。