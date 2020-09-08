北京堪培拉谈判 两名澳记者连夜出离中国

曾向澳大利亚外交使团寻求庇护的两名澳大利亚记者起初被中国国安部门官员告知不得离开中国，但在中澳两国进行了高级别谈判后，两人于周一晚间登上了一趟离开中国的航班。

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据华尔街日报今天报道，在被中国国安人员问话后，两名澳大利亚驻华记者撤离中国。澳大利亚广播公司(Australian Broadcasting Corp., 简称ABC)驻北京记者博图斯(Bill Birtles)和《澳大利亚财经评论》(Australian Financial Review)驻上海记者史密斯(Michael Smith)起初曾被中国国安部门官员告知不得离开中国。

但上述两家新闻机构报道称，在同意接受中国国家安全部的讯问后，两人于周一晚间登上了一趟离开中国的航班，那之前中澳两国进行了高级别谈判。两人于周二上午抵达悉尼。

史密斯说：“过去的五天非常艰难，能够安全回家太好了。”他还表示，这段经历“凸显出目前所有在华外国记者所面临的压力”。

稍早，华尔街日报指，中国环球电视网的澳大利亚籍主播成蕾在中国被拘，令新冠疫情下本已紧张且屡遭考验的澳中外交关系进一步恶化。

据该报报道，中国政府还没有为至少三名记者证到期的美国媒体记者续证，表明美中关系恶化之际，双方围绕记者签证的交锋进一步升级。北京方面已经向这些记者发出了专门的信函，允许他们暂时使用过期的记者证继续工作。这些记者中的其中一位来自《华尔街日报》(The Wall Street Journal)。中国政府暗示，这些记者能否续证将取决于在美中国记者的命运。