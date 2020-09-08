印度：中国找到5名疑被掳走年轻人 讨论移交方式

中央社报道，印度青年事务与体育及少数民族事务国务部长李继竹傍晚推文说，中国解放军已回复印度陆军，找到阿鲁纳恰尔省5名“失踪”年轻人，双方正在讨论把这5人移交给印度的方式。

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李继竹（Kiren Rijiju）傍晚推文指出，中国人民解放军已回复印度陆军以热线电话发出的协寻要求，解放军确认，已在中国这一侧找到来自阿鲁纳恰尔省（Arunachal Pradesh，中国称为藏南地区）的“失踪”印度年轻人。

李继竹补充，双方正在讨论中国把这5名年轻人移交给印度当局的方式。李继竹也是阿鲁纳恰尔省选出的国会议员，属于印度东北少数民族。

《阿鲁纳恰尔时报》（Arunachal Times）日前报导，警方说，5名失踪年轻人其中1人的家属在脸书上宣称，这5人是被中国人民解放军掳走。5人疑似是在打猎时遭解放军掳走。

李继竹7日随后推文说，印度陆军已启动原为缓解边界紧张问题设立的热线电话，联络中国方面协助。

印度与中国部队5月初在拉达克东部对峙迄今已超过3个月，期间还在6月15日发生中印45年以来最严重的死伤冲突，对峙局势紧张。双方部队8月底又在班公错湖爆发冲突，导致1名印度特种边境部队藏族士兵阵亡。

正当中印于实际控制线西段陷入紧张的武装对峙之际，东段又传出有人被解放军掳走，引发各界关注。