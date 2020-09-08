曾批江泽民极其重大政治错误 《中流》复刊引惊讶

停刊19年的中国内地左翼杂志《中流》近日“复刊”，以电子版形式刊出《中流丛刊》创刊号，推出“纪念魏巍”和“回到马克思”两个专辑。评论指此可被看成是复刊。2001年，该杂志因批评时任中共总书记江泽民发表“七一讲话”是极其重大的政治错误事件而被停刊。香港媒体说，《中流》极左捍卫社会主义，连中共都惊讶。

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据苹果日报今天报道称，《中流》复刊，曾批江泽民遭停刊19年，中共左翼杂志复办惹争议。

据《明报》今天9月8日消息说，该刊负责人表示，将以马列毛主义为根本宗旨，鼓励并倡导包括传统马克思主义、毛左派、国家主义等在内不同观念的讨论和碰撞，为21世纪中国社会主义的复兴提供思想动能。左翼网站、同时是《中流丛刊》发行方的“进步文化网”8月发文宣布创刊。明报文章称，2020年是《中流》创刊人、已故作家魏巍诞辰100周年，该刊选择在2020年创刊，并沿用《中流》的名称，显然有继承魏巍精神的象征意义。

文章援引不具名的该刊负责人称，“《中流丛刊》作为泛左翼杂志，将以马列毛主义为根本宗旨，努力摆脱各种小团体、小圈子意识，立足于当下中国社会以及知识界的复杂状况，鼓励并倡导包括传统马克思主义、青年马克思主义、毛左派、自由主义左派、国家主义、民族主义及民主社会主义、托派等在内不同观念的讨论和碰撞，构建主流与边缘，学院与民间的对话平台，凝聚共识，为21世纪中国社会主义的复兴提供思想动能。”

创刊号刊登了魏巍的遗作《在新世纪的门槛上》《我是怎样写<东方>的》；在“回到马克思”专辑中则收录了学者汪晖、作家张承志、法国马克思主义理论家萨米尔·阿明（Samir Amin）、印度知名左派知识分子阿兰达蒂·洛伊（Arundhati Roy）等中外左派学者的文章，主题涉及讨论“21世纪马克思主义”、关注劳动者地位变迁、批判《武汉封城日记》作者方方及新冠肺炎（COVID-19）疫情下中国右派的“暴起和陨落”等。《中流丛刊》目前仅推出电子版，可通过微信商店订阅，纸版“将待条件成熟后适时推出”。

该报道说，北京独立学者吴强对《苹果》 表示，《中流》属于马克思原教主义者及新毛派的言论阵营，曾对国际形势进行过不少分析及研究，停刊18年后再次“恢刊”，应是得到中共最高层的默许与支持。吴强进一步指出，这涉及内地意识形态倾向的问题，例如今年6月，中央党校副校长何毅亭在《学习时报》上撰文盛赞“习思想”是“21世纪马克思主义”。而他相信，中共借着允计《中流》恢办向外界发出意识形态转向的讯号，为两年后的中共二十大做好准备。至于是什么的准备，吴强则未有再作解释。

苹果引述资深时时评论员刘锐绍则指，中共容许停刊19年的《中流》复办，主要是卸力的表现，避免过度打压这批“毛左”，令他们变得更为激进。据刘锐绍表示，中共在意识形态方面，向来都是“宁左勿右”，即使思想邀进，但没有违背党中共的核心利益，官方都会这些左派刊物继续存在。但若果这些左派刊物稍与官方口径不同步，或对社会做成实质影响，中共就会出手打压。据刘锐绍又谓，像数年前的乌有之乡，以及去年支持深圳等地独立工人运动的一批受大学生，这些受马克思主义影响的左派份子，最后也被收拾与打压。事实上，中共曾承认，在内地有几百万“毛左”或马克思主义的死硬派。由于思想极度左倾，他们甚至否定中共“形左实右”的经济与社会政策，部份人还越打压越激进。

苹果日报说，不过，刘锐绍认为，这批左派对当前的中国政治毫无影响力。中共官方现时需要左派声音，但不表示会让他们坐大或不受控。