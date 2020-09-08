港人民主示威数百人被捕 蓬佩奥批港府作为严酷

香港民众6日在九龙区发起游行，要求重启立法会选举，有近300人遭香港警方逮捕。美国国务卿蓬佩奥8日批评表示，香港稳定要靠民主及尊重自由，而不是限制言论、延迟选举等严酷的作法。

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针对香港近日局势，美国国务卿蓬佩奥8日发表推文表示，民主、对基本自由的尊重，及人民对政府的问责制，才是通往香港稳定的最佳道路，而不是“限制言论自由、延迟选举及限制行动等严酷的（draconian）作为”。

在蓬佩奥发表推文批评港府之前的几天，有港人在网上发起“906”游行，诉求反对香港国安法、要求恢复举行立法会选举。其中最饱受争议的，是港警当天在旺角执法期间，压制一名企图逃跑的12岁女童，此举不只引起外界批评执法过当，不少外媒也关注报导。

香港行政长官林郑月娥7月31日以疫情仍然严峻为理由，将原订在本月6日举办的立法会选举延后一年。

另外，香港警方公布，从去年6月9日到今年9月6日中，警方一共拘捕了1万零16人，检举控告了2210人。根据“环球网”的报导，香港警方表示，被检举控告的罪行排在前三名的分别为“暴动”，达687人；“非法集结”，383人；“藏有攻击性武器”，327人。其中，550人已经完成司法程序，并有462人须承担法律后果，包括被定罪、保释、获颁照顾或保护令。