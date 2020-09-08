美媒指加力抓捕涉谍中国留学生 FBI行动赛过紧张大片

美国当局大举搜查有军方背景的中国研究人员，仿佛上演猫捉老鼠。美国检方透露，对方为躲避无所不用其极，包括将证据丢垃圾桶、在机场追逐等，宛如谍报片。

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据中央社今天引述“华尔街日报”消息，美国联邦调查局（FBI）探员今夏约谈数十名研究人员，以调查他们的工作以及与共军的关系。但FBI逮共谍，与中国留美人员上演猫抓老鼠。根据检方提交的法庭文件，最近几周美方扩大调查后，一些涉案人士开始想方设法躲避，也有至少两名研究人员落网，他们的研究据称与共军的军事研发有关。

其中一个案例是加州大学洛杉矶分校研究人工智能的研究人员关磊（Guan Lei，译音）在FBI调查涉嫌窃取技术时，遭联邦检察官指控破坏证据。检方指控，关磊在洛杉矶国际机场准备离境时被阻，但数天后他就把一个受损的电脑硬盘丢垃圾桶。

另一个案例是维吉尼亚大学（University of Virginia）研究流体力学的科学家胡海舟（Haizhou Hu，音译），胡被控窃取他导师研发20年的专利软件程式码。他的导师获美国海军资助从事研究。胡海舟上月在芝加哥搭机时遭美国当局拦下。检方文件显示，胡的导师告诉调查人员说，胡海舟没说他打算返回中国。

该报道称，关磊与胡海舟两人是在8月底分别遭到拘捕，他们遭到监禁但都未认罪。胡海舟的律师说，根据他的经验，商业机密罪“通常遭到夸大”；关磊的律师没有回复置评要求。

根据在相关诉讼程序中提出的书面证词，关磊说他跟FBI谈过话，因为他“没有什么好隐瞒的”，他认为自己是因为“中美当前政治气氛”而遭盯上。关磊的未婚妻杨子慧（Yang Zhihui，译音）也在加州大学尔湾分校攻读电脑科学，检方说她的律师早先已同意让她转为指控关磊的证人，但她8月31日却到洛杉矶机场赶搭飞回中国的班机，在机场狂奔仍当场遭逮捕。她的律师说，杨子慧是守法的学生，但却在司法制度复杂且截然不同的国外遭到监禁。

中央社说，FBI今年6月展开的扫荡行动，与美国决定关闭中国驻休士顿领事馆有关，当局怀疑中国外交人员协助一些人躲避调查。华尔街日报先前曾报导，7月21日美国国务院勒令关闭休士顿领事馆时，也要求中国大使将其余军方研究人员撤出美国。据华尔街日报指出，关磊的研究着重机械学习，这是人工智能的领域，他在中国的解放军科技大学有一名导师是解放军中将，是共军超级电脑计划的翘楚；在北京航空航天大学工作的胡海舟，研究的则是水下机器人。