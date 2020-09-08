花木兰片尾感谢新疆党宣传再遭抵制

迪士尼真人版电影花木兰因在片尾感谢名单赫见中共在新疆地区的官方与共党单位，意外引发新一波抵制声浪。影片中花木兰的爸爸饰演者马泰在网络很多评论中被认为与习近平相像，或引发中国放映敏感与尴尬。

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据中央社今天报道称，迪士尼真人版电影“花木兰”（Mulan），因在片尾感谢名单赫见中共在新疆地区的官方与共党单位，意外引发新一波抵制声浪。美国广播公司（ABC）报导，这部耗资2亿美元的新电影，是根据1998年大受欢迎的动画“花木兰”改编后真人翻拍。先前就因女主角刘亦菲公开支持港警镇暴引发争议。

“花木兰”主要拍摄地在新西兰和中国，其中沙漠场景打上“中国西北地区”的字幕。“花木兰”4日在澳洲线上串流平台Disney+上映。2017年，全片的新西兰导演卡洛（Niki Caro）在社群媒体Instagram上传实地拍摄的沙丘照片，地点标注新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐。

中国政府广为外界抨击之处，在于其对维吾尔族与其他在新疆的穆斯林少数民族的监禁与监视，以及对维吾尔族妇女强迫节育、在工厂强迫劳动以及其他被视为会造成文化灭绝等措施。中国政府则一再反驳这些指控，声称相关作为是打击恐怖主义与极端主义必要手段。

该报道称，在电影片尾的特别致谢名单中，包括中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部以及吐鲁番公安局。然而美国商务部旗下工业暨安全局（BIS）去年10月将吐鲁番公安局纳入“违反美国外交政策利益的”中国实体。

据人权观察（Human Rights Watch）中国区主任李察逊（Sophie Richardson）告诉美国广播公司，迪士尼的公开感谢名单，让人质疑迪士尼有无与新疆当局往来、往来方式等。李察逊质疑，迪士尼公司是否想过外界如何看待这段关系。她说：“对任何公司而言，这类往来必须先做些人权尽职调查，这也是联合国在商业与人权规范上的引导原则。”

中央社说，现居英国的香港科幻作家吴志丽也推文：“‘花木兰’特别致谢中共新疆维吾尔自治区委员会。你知道吗，这地方正发生文化灭绝。电影主要在新疆地区拍摄，字幕却打上‘中国西北地区’。”吴志丽推文文末的主题标签是“拒看花木兰”。