蒙古族裔人权人士聚集在中国驻美使馆前示威

近百名蒙古族裔和人权人士7日聚集位于美国华盛顿的中国驻美大使馆以及国会山庄外，以行动抗议北京在内蒙打压蒙古语言教学，并声援内蒙民众保护民族语言和文化的维权行动。

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据中央社今天报道称，蒙古族裔人权人士集聚华府，抗议北京打压蒙语。该报道引述自由亚洲电台消息，近百人出席了抗议活动并呼喊口号，高举的布条则用英文和蒙古语写着“抗议中共在南蒙古（内蒙合）的文化灭绝政策”、“保护蒙古语言”、“停止同化政策”等标语。

北京当局近来强行在内蒙古少数民族地区学校推动双语教学，引发当地学生与家长大规模抗议。

消息说，9月4日开始，内蒙古通辽市、鄂尔多斯市以及呼和浩特市等多地的数万学生和家长发起罢课和抗议集会，借此表达反对当局加强汉语并淡化蒙古族母语教学的政策。

该报道引述中国官方内蒙古新闻网稍早前披露，内蒙古自治区政府1日召开电视电话会议表示，推进统编教材使用“有利于促进民族团结和民族地区的发展进步，有利于筑牢中华民族共同体意识”，是一项既利于当前、又利于长远的工作。会议并指出，内蒙古是模范自治区，“落实好这项政策是我们必须完成的一项重大政治任务”。