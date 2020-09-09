中印准备开战? 环时指若开枪印度一线部队离被消灭不远

中印边境紧张，中国官方舆论显现一片喊打声音。中印边境冲突再升级，解放军8日指控印军非法越线，甚至一度对中国边防部队巡逻人员“鸣枪”示警，但说法随即遭印方国防部驳斥，印度指控解放军鸣枪。台媒引述上海复旦大学南亚研究中心副主任林民旺指出，“印度敢开第一枪，我们就不需要受到规则的束缚”，所以解放军必须要有开枪的决心和准备。

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据东森新闻今天报道，中印准备开战？中国专家曝“要有开枪的准备”：不纵容、不克制，促解放军必须要有开枪的决心和准备。

据中国官方的《观察者网》引述海复旦大学南亚研究中心副主任林民旺林民旺表示，印度近期频繁越线挑衅，深层的原因在于中印边界没有划定，中国周边的邻国现在只有印度和不丹的边界与中国没有完全划定。据林民旺续指，印度企图透过大兵压境形成绝对优势，盼望能让中国按照自己的意愿解决边境问题，“至少今年，中国也不会轻易地让步。所以短期内，中印边境稳定下来的可能性较小。而且印度是完全有可能在边界上进一步挑衅中国，因为印度目前在边境拥有很大的战术优势。”

林民旺点出解放军两点的应对方式，首先要对等，“印度敢开枪，我们也必须要有开枪的决心和准备。印度敢开第一枪，我们就不需要受到规则的束缚。”

第二，现在印度已经对中国采取了一系列报复措施，已经破坏了中印关系大局。在中美战略竞争加剧的情况下，印度已经成为美国对华的“马前卒”。林民旺认为从这个意义上说，中国还是要对印度采取各种对等的反制，不能纵容，不要过度克制。

据东森新闻说，中印近日再生新的风波，解放军西部战区发言人8日凌晨主动指控，印军悍然在班公湖南岸向中国边防军人鸣枪威胁。大陆官媒《环球时报》随后发表社评强调，中印边境地区准备迎接血雨腥风的新时期，“一线印军开枪逞能，离被消灭就不远了。”据社评直接强硬警告，“你们越线了！你们的一线部队越线了，你们的民族主义舆论越线了，你们的对华外交政策越线了。你们在对中国军队和全体中国人民进行不自量力的挑衅，你们正在悬崖边上笨拙地倒立逞能”。

该报道称，环球时报文章进一步讽刺，“究竟印度的‘枪’多，还是中国的‘枪’多，印度的军费有多少，中国的军费又有多少，印度人算不过来吗？”社评表示，中国不希望中印边境地区开战，但如果印方误读中方的善意，妄图用开枪震慑解放军部队，必将引火烧身，中方决不会为了避免战争而向他们妥协。

社评最后警告，如果印军一线部队继续鲁莽地使用枪支，他们必须准备面对在军事冲突爆发情况下就地被消灭的危险，规则是印度先破坏的，印度应权衡好，冲突的后果责任在印度一边，“中国的军队已做好一切准备，我们已经对印方仁至义尽了，我们会用行动纠正印方一些势力对中国国家意志的误读。”

该报道没有提及印度舆论对与中国边境争议的评论报道。