中印边境避免子弹飞 疑狼牙棒关刀可上

据港媒今天报道，中印边境局势紧张之际，印度传媒周二（8日）刊登一幅解放军手持关刀等武器，逼近拉达克东部班公湖附近印军阵地的相片。消息没有提及印度边防军是否携带刀棍利器。

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据东网今天报道称，印媒指解放军持关刀等武器，一度逼近印军阵地。印媒刊登相片指解放军持类似“关刀”逼近印军阵地。

印媒报道引述政府消息人士称，约50至60名解放军周一（7日）晚持棍、棒、矛等武器企图逼近印军阵地，当中更有士兵手持一把关刀。不过及后印军强硬应对，中方部队最终撤退。另有网传画面显示，一批解放军手持斧头等武器，与印度爆发冲突，双方发生激烈扭打，还有人拿起木棍等武器挥棒乱舞。惟与紧张局势不同的是，在隔岸拍摄的士兵竟忍不住笑了出来，片段中也收录了拍摄者的笑声。该报道说，消息人士认为，当晚中方之所以带备这些武器，或是计划重演今年6月15日，双方在拉达克东部的流血冲突，当时印军有20人丧生，中方死伤数字则未明。

据东网，此外，中国国务委员兼外长王毅本周将与印度外长苏杰生出席在莫斯科举行的上海合作组织外长会议，中国外交部发言人赵立坚周三（9日）证实，王毅将与有关成员国外长举行双边会见，并出席中俄印外长午餐会。另王毅出访哈萨克斯坦、吉尔吉斯和蒙古国期间，也将分别与三国领导人会面，并与三国外长举行会谈。