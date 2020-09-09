中国取消的钢琴订单 捷克富豪买下了

捷克参院议长访台而丢掉的一笔中国订单，获得捷克亿万富豪柯玛瑞克（Karel Komárek）出手，向知名钢琴制造商佩卓夫（Petrof）接手买下。据称，1864年成立的佩卓夫钢琴营业额35%仰赖中国。

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据光华网今天报道称，捷克富商挺佩卓夫，买下中国取消的钢琴订单。消息引据佩卓夫钢琴总裁佩卓夫瓦表示，在北京的一位客户以捷克参议院议长维斯特奇尔访问台湾、影响中捷关系为由，临时取消总值530万捷克克朗，约20万欧元的一笔订单。

1864年成立的佩卓夫钢琴营业额35%仰赖中国，他们忧心，捷中关系恶化将影响未来在中国的销售。

该报道引据捷克媒体消息，亿万富豪柯玛瑞克听闻消息，宣布出手接单，说要力挺佩卓夫钢琴，也要力挺议长韦德齐访台团所代表的价值观。

据消息指出，柯玛瑞克说：“我们一听闻消息，当下决定买下这批钢琴。我和妻子同意把钢琴捐给捷克境内的学校，让这些乐器成为捷克骄傲和凝聚力的象征。”

由此捷克亿万富豪柯玛瑞克出手，向知名钢琴制造商佩卓夫（Petrof）接手买下中国取消的订单。据柯玛瑞克说，“捷克是成功的国家，更重要的是，捷克是自由的国家。这是我个人最重视的，我谨以这个小小举动来提醒同胞这一点。”

佩卓夫钢琴对柯玛瑞克的慷慨表达感谢之意，还说十分欣喜这批钢琴将进入捷克校园。总裁佩卓夫瓦说，最让她意外的，莫过于柯玛瑞克在处理这批未经筹画的买卖上，又快又果决。

据光华网说，柯玛瑞克今年身家高居捷克第3。根据美国富比世（Forbes）官网，51岁的柯玛瑞克身价约38亿美元，1990年代以石油暨天然气事业起家，2010年成立自己的投资集团。KKCG目前在娱乐、资讯科技、地产和生物医学产业都有投资。