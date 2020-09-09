中国外交部首次证实 成蕾涉嫌危害中国国安

中国环球电视网（CGTN）主播、澳大利亚籍华裔女主播成蕾上个月据报在北京遭拘捕。中国外交部昨天证实，有关部门是以“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”为由，对她采取强制措施。不过，中国外交部网站关于新闻发布会内容没有文字相关报告。此前有消息指成蕾报道或涉及了批评中国新冠病毒疫情。

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据联合早报今天报道称，中国环球电视网（CGTN）主播、澳大利亚籍华裔女主播成蕾出生于中国，10岁就随父母定居澳大利亚。成蕾上个月据报在北京遭拘捕。中国外交部昨天首度证实，有关部门是以“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”为由，对她采取强制措施。

该报道引据路透社消息，外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上，作了上述表示。

不过，中国外交部官网发布的记者会文字实录并未记录，仅称“关于你提到的澳大利亚籍人员成蕾案，目前此案正在依法侦办过程中，其各项合法权益均得到充分保障”。

澳洲外交部长佩恩早前发声明说，成蕾已遭中国当局拘留长达两周，形容这是对中澳关系恶化的新打击。

据该报道，成蕾1975年生于湖南岳阳，10岁随父母定居澳洲。1994年获得昆士兰大学商学学位后短暂在商界工作。她于2002年在中央电视台9频道主持财经节目，隔年加入美国全国广播公司财经频道，并在其位于新加坡的亚太总部为《环球第一财经》节目提供国际股市评论，后赴上海为驻华记者。她于2012年起在央视旗下的中国环球电视网工作至今，主持《全球财经》等节目。消息说，成蕾定期在北京参与澳洲商业论坛和活动，在中国的澳洲商业界颇有名气。成蕾活跃于社交平台推特，在其简介上形容自己是“热情的中国故事讲述者”。她本月11日发出最后一条推文后再无更新。