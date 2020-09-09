中国表彰抗疫 李文亮微博“哭墙”又涌满了人

中国官方昨天举办盛大的“全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会”，同时许多网友涌入已故医师李文亮的微博悼念，自发表彰这名疫情“吹哨人”。此前有消息说李文亮的微博号留言突然遭清空，但有抗议后又恢复了。

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据中央社今天报道称，中国官方表彰对抗疫情，网友自发向李文亮致敬。李文亮因罹患武汉爆发的新冠肺炎在2月7日过世。疫情爆发之初，他曾因在网络上谈论不明原因肺炎，而遭到警方训诫。他过世后，微博帐号成为民众抒发心情的园地，有人称为“哭墙”。

中央社说，相较于官方表彰大会的“庆功”意味，从昨天至今，网友在李文亮微博的留言，纷纷针对李文亮过世而无法参加疫情表彰大会抒发，“胜利了你却走了”、“我们表彰你，人民的英雄”、“昨天没有你，我难受了一整天”、“不管他们表彰谁，有没有说起你，我们记得”、“我想，上帝已将勋章嘉许予你，上面写着：致敬吹哨人”。

也有人留言说，希望这个微博帐号一直都在，因为没有人有权力推倒这10几亿人的“精神哭墙”。目前，李文亮生前最后一篇贴文的留言，已经超过100万则。

据中央社说，在境外的社群平台上，则有网友呼吁，勿忘在疫情中因为想报道真相而传出失联的公民记者方斌和陈秋实等人。