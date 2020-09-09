全球60多国300多人权团体呼吁联合国独立处理中国人权问题 促国际奥委会取消2022北京冬奥会资格

全球逾60多个国家，300多个人权团体，公开呼吁联合国，紧急独立处理中国践踏人权问题。与此同时，也有160个人权团体连署，敦促国际奥林匹克委员会考量中国人权纪录，取消由北京举办2022年冬季奥运。他们担心中国为了筹办大型国际赛事，会发生更多的镇压事件。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道，160人权团体吁取消北京主办2022冬奥。

全球逾160个人权团体连署，敦促国际奥林匹克委员会（IOC）考量中国人权纪录，取消由北京举办2022年冬季奥运。这封连署信有超过160个人权团体署名，致函对象是IOC主席，发信日期为8日。信中警告，2022年的冬奥「可能导致中国发生更多镇压事件」。信中并批评，2008年夏季奥林匹克运动会选址北京后，中共治下的人民所受打压大增。

据信中表示：「尽管我们发出呼吁，但IOC仍重蹈覆辙，且对于2008年北京奥运前后人权保障大幅下滑的事证保持缄默。」信中称：「IOC必须认知到，假使中国控制下各地区人权危机恶化的情况遭忽视，奥林匹克精神与奥运名声将遭受进一步损害。」

法新社说，中国已经为了北京冬奥做了广泛的准备，赛事预计在2022年2月4日至20日登场。