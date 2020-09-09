再提双循环 习近平：统筹推进现代流通体系建设

中共总书记习近平9月9日主持中央财经委员会会议时要求，必须把建设现代流通体系作为一项重要战略任务来抓，培育具有国际竞争力的现代物流企业，为“双循环”提供有力支撑。中国官媒新华社晚间报导，身兼中央财经委员会主任的习近平，下午主持召开中央财经委员会第八次会议时，作上述表示。

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习近平在会上强调，必须把建设现代流通体系作为一项重要战略任务来抓，要统筹推进现代流通体系软、硬体建设，发展流通新技术新业态新模式，完善流通领域制度规范和标准等。

他并要求培育壮大具有国际竞争力的现代物流企业，“为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑”。

会议进一步指出，国内循环和国际循环都离不开高效的现代流通体系。在抗击新冠病毒疫情过程中，流通业发挥重要作用。但中国流通体系现代化程度仍然不高，还存在不少困难需要突破。

会议要求，加快完善国内统一大市场，形成供需互促、产销并进的良性循环，塑造市场化、法治化、国际化营商环境，强化竞争政策作用。

同时，还要建设现代综合运输体系，形成统一开放的交通运输市场，优化完善综合运输通道布局，加强高铁货运和国际航空货运能力建设，加快形成内外联通、安全高效的物流网络。

会议也提出，要完善现代商贸流通体系，培育一批具有全球竞争力的现代流通企业，推进数位化、智慧化改造和跨界融合，加强标准化建设和绿色发展，支持关系居民日常生活的商贸流通设施改造升级、健康发展。

会议还要求，完善社会信用体系，加快建设重要产品追溯体系，建立健全以信用为基础的新型监管机制。也要强化支付结算等金融基础设施建设，深化金融供给侧结构性改革，提供更多直达各流通环节经营主体的金融产品。

会议更提出，要认真研究应对新冠病毒疫情的经验，加快建立储备充足、反应迅速、抗冲击能力强的紧急应变物流体系。

会议强调，中国当前发展的国内外环境复杂严峻，很多问题必须从长远角度、战略高度来谋划和推动解决。要加强党中央对经济工作的集中统一领导，增强抓落实的主动性和自觉性，更好落实党中央作出的重大决策部署。