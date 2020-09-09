台媒提醒台企 卖华为半导体更要小心了

随着美国商务部工业与安全局对于华为的制裁禁令即将在9月15日正式全面生效，台湾企业在此贸易战的大环境下自难置身于事外，甚至有不少企业都接到华为的询问电话。更由于美国的制裁措施适用范围涵盖美国以外的地区，且2020年8月20日所公告的条例更进一步扩大制裁范围，台湾企业在供货给华为或是其关系企业时，应特别谨慎处理。

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据中国时报今天报道称，美国进逼华为，台企供货更须谨慎因应。

据普华商务法律事务所合伙律师张家健观察，现在美中贸易关系针锋相对，这一波美国商务部对华为的制裁，台湾企业需要仔细评估。尤其美国市场大、影响范围广，针对供应或销售的产品，不管是成品、半成品、未经测试的产品，都应该要格外谨慎，出货前应该透过合约妥善安排产品责任的法律责任，确保双方达成共识。

据张家健建议，美中科技贸易战情势瞬息万变，台湾企业应持续确保企业遵循相关的出口法规，尤其是半导体产业以及产业链上下游厂商，除了要严格遵守“认识你的客户”程序，更应该随时注意各国主管机关所公告的法规修订，并随时调整企业在签订法律文件时自身的法律义务，以确保企业自身权益。