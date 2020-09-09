或涉批习近平获罪 任志强11日出庭

北京市第二中级人民法院正式公告，前中国华远集团董事长任志强，将于11日上午9时30分当庭接受审讯。公告并显示，任志强一共被检方指控贪污、受贿等4项罪名。公告没有提及任志强是否因批评习近平因言获罪。消息说北京纪委指控任志强“严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法，并涉嫌贪污、受贿、挪用公款、国有公司人员滥用职权犯罪”。

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据中央社今天引述报道称，批判习近平获罪，任志强11日出庭受审。该报道综合网络资讯及香港电台消息，任志强的开庭公告今天被披露北京市第二中级人民法院外的电子看板上。根据这项公告，北京市人民检察院第二分院已将任志强依涉嫌贪污、受贿、挪用公款及国有公司人员滥用职权等4项罪嫌。

据消息称，现年69岁、有红二代身分的任志强，以敢于公开批评时局著称，有“任大炮”之称。2016年2月19日，央视在中共总书记习近平前往视察时，打出“央视姓党，绝对忠诚，请您检阅”的标语后，任志强公开发文批判，同年5月便被留党查看一年处分。

今年3月初，任志强私下撰文批评习近平2月23日疫情讲话的文章被公开，内容暗指习近平是一名“剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑”，且有“谁不让我当皇帝，就让你灭亡”的决心文章还直指，他从中“看到了更大的危机”。“也许不远的将来，执政党也会在这种愚昧中清醒，再来一次‘打倒四人帮’的运动，再来一次邓小平式的改革，重新挽救这个民族和国家”。

据中央社说，任志强这篇文章引起极大反响，却也因言肇祸。中共北京市纪委4月7日公告，指任志强因“涉嫌严重违纪违法”，接受“纪律审查和监察调查”；7月23日更指任志强“严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法，并涉嫌贪污、受贿、挪用公款、国有公司人员滥用职权犯罪”，因此被开除党籍，并移送检察机关审查。