毛泽东忌日44周年 中国没有热闹纪念 毛家人也隐

今日是中共建政领袖毛泽东离世44周年，官方并无纪念活动，民间在武汉肺炎疫情的笼罩下，未如往年般热情高涨，官媒、民间团体及大批毛粉都在社交媒体上发帖纪念和缅怀，纪念活动却大减，网上亦不见天安门广场上毛主席纪念堂，有大批民众排队祭拜的画面。此外，毛泽东的嫡孙毛新宇少将、女儿李纳、姪子毛远新等，今年都未见身影。

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苹果日报今天报道称，今天是毛泽东死忌44周年，疫情影响？官媒毛粉po文愐怀，各地纪念活动热闹不再。消息称，从网上可见，辽宁省丹东市有民众今天到当地的火车站广场，在毛泽东像下献花及鞠躬。

该报道称，“正日”似乎静悄悄，不过，前几日起，各地就有纪念毛泽东的活动。在毛泽东的出生地湖南省韶山市，昨日有不少民众在毛泽东铜像前排队瞻仰，亦有人跪地叩拜，铜像下方放满了花篮。而在9月6日上午，位于北京南长街的泽园饭庄，举办怀念和追思毛泽东的活动。据悉，毛泽东在家中接待贵宾，经常会请丰泽园的师傅去掌勺。

据该报道说，河北涉县南庄村则于9月3日举行“纪念毛主席逝世44周年”文艺演出活动，打响了整个系列活动的第一炮。涉县是河北太行山革命老区，在抗战时期，晋冀豫鲁边区政府、八路军一二九师司令部、新华广播电台、新华日报社等110多个党政机关单位，长期驻扎于此。据报，适逢9月3日是抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年，当地才会选在这天纪念毛泽东。