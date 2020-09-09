洪峰过后 研究指三峡大坝显轻微下陷 坝体未明显变形

据台湾中央大学太空及遥测研究中心利用永久散射体雷达差分干涉技术（PSInSAR），分析中国长江三峡大坝变形状况，发现大坝上游不远处，水库右岸茅坪溪防护土石坝的坝体中段上部，有轻微下陷趋势，每年下沉约5公厘，三峡大坝坝体表面则未发现明显变形或破坏。

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据中央社今天报道称，台湾中央大学太空及遥测研究中心利用卫星遥测中国大陆7月长江水患淹水区域，研究显示，三峡大坝除了水库右岸的防护土石坝有轻微下陷趋势，坝体并无明显变形。

中央大学今天新闻稿指出，中国南方地区自5月下旬开始出现大范围强降雨，连续40天发布暴雨警报，长江、淮河流域受暴雨影响引发严重洪患，除了中下游民众受水患影响，长江三峡大坝的防洪、泄洪能力和坝体的安危也受到关注。

中央大学太空及遥测研究中心以雷达影像变迁分析技术针对长江中下游淹水范围进行判读，配合全球土地利用资讯进行空间分析，发现约1万8000平方公里的土地被洪水淹没，其中超过1万平方公里为耕地，相当1/3个台湾，而城镇、村落等被淹面积超过2000平方公里，相当于8个台北市。

据该报道，中央大学太空及遥测研究中心也利用永久散射体雷达差分干涉（PSInSAR）技术分析三峡大坝的变形状况，发现三峡大坝上游不远处，水库右岸茅坪溪防护土石坝的坝体中段上部，观察到有轻微的下陷趋势，每年下沉约5公厘，而三峡大坝的坝体表面，则未发现明显变形或破坏。

分析2015年至今的雷达卫星影像，中央大学太遥中心表示，三峡大坝的坝体相当稳定，除了不同蓄水高度及温度造成的周期性弹性变形外，坝体本身并无明显沉陷、抬升或变形，检视三峡大坝3D模型，也没有发现明显破坏或变形。