澳2记者仓皇出中国后 北京反控堪培拉突袭中国驻澳记者

中国官媒今天指控澳大利亚情报部门突袭检查中国驻澳记者。中国外交部指向澳方交涉。稍早两名澳大利亚记者在中国与澳大利亚高层谈判后得以仓皇离开中国，形同逃离。两名记者回到澳大利亚后，发表证词，形容在中国遭安全部门深夜破门搜查问话，记忆恐怖。

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据星岛日报今天报道称，中国驻澳记者被突击搜查，中国外交部指已多次提出严正交涉。中国环球时报报道，中国驻澳洲记者的住所近日遭澳洲情报部门人员突击上门搜查。在北京，外交部表示，中方已就此多次向澳洲提出严正交涉，要求立即停止野蛮无理行径，及停止以任何借口对在澳洲中方人员骚扰打压。

外交部发言人赵立坚表示，今年6月下旬，澳洲安全情报机构以可能违反当地“反外国干涉法”为由，对新华社、中央广播电视总台和中新社驻澳洲4名记者，进行突击搜查和询问，扣押了工作电脑、手机等物品，至今未就搜查中方记者给出合理解释，仍未向中方记者归还全部被扣押物品。

据赵立坚强调，中国媒体驻澳记者严格遵守当地法律法规，澳洲政府所作所为严重干扰中国媒体在澳洲的正常报道活动，粗暴侵犯中国驻澳洲记者正当合法权益，对记者及其家人的身心健康造成严重损害，充分暴露了澳方一些人标榜的新闻自由和所谓尊重并保护人权的虚伪性，他们的行动也完全不具建设性。

香港头条日报今天引述环球时报说，中国驻澳洲记者被澳洲情报部门人员长时间盘问，强行扣押记者电脑、手机等，又禁止记者报道搜查情况。并引述专家表示，澳方可能以违反“反干预法”等罪名，侵犯中国在澳洲记者和机构正当合法权益，批评是毒化两国关系。但报道没提及记者所在城市，实际被搜查的日期。

而新华社的一篇评论文章中提到，6月底时澳洲情报部门在没任何正当理由、没提供任何证据下，突击搜查中国驻澳洲记者的居所，盘问记者数小时及带走记者手稿及工作电脑等，并要求记者对搜查行动保密。

据美国之音报道，澳大利亚记者惊恐回忆：7名国安半夜闯入，强光照射令人恐怖。

消息说，驻华外国记者协会就两名澳大利亚记者受到北京安保人员骚扰，引起外交对峙，被迫逃离中国的事件向中国政府提出强烈谴责。该组织在周二（9月8日）发布的一份声明说，强迫外国驻华记者的所作所为标志着中国政府持续不断的侵害媒体自由的“重大升级”。

澳广驻北京记者比尔·博图斯(Bill Birtles)与澳大利亚金融评论驻上海记者迈克·史密斯(Mike Smith)在上周半夜受到中国国家安全部门官员的约谈并被告知他们不能离境，必须留下来接受有关澳籍华裔记者成蕾案件的询问。成蕾在上个月被捕，目前处于“监视居住”之中。有消息说，中国有关当局指控她从事间谍活动。被捕前，成蕾在中国官媒央视英文频道做节目主持人。

据该报道称，博图斯和史密斯在被中国国安人员约谈后分别向澳大利亚驻华使馆和上海总领馆寻求保护。他们后来在澳大利亚外交人员的陪同下接受了中国国安人员的询问，然后获准离境。

消息说，澳大利亚的外交官与中国官员进行了谈判，就澳方同意让两位记者接受询问而中方保证他们安全离境达成了交易。

据美国之音说，外国记者协会指出，博图斯和史密斯离开中国之后，中国就没有任何一家获得专业认可的澳大利亚新闻记者了。这是1970年代以来的第一次。澳大利亚外交部长佩恩(Marise Payne)表示，“这么多年后，澳大利亚在一段时期里没有媒体在中国驻有记者，这非常令人失望。”

但她表示，澳大利亚不会报复中国，吊销中国在澳大利亚工作的记者的签证。

据最新消息说，澳大利亚官方警告澳国公民谨慎前往中国，以免遭到任意拘禁的危险。

据美国之音引述两名澳大利亚记者当事人回忆：半夜7名大汉闯入，强光照脸，恐怖异常。据史密斯回忆说：“半夜12：30，我被前门重重的敲门声惊醒。”

有七名警察进入了他的住处，他们把史密斯围起来，用摄像机拍摄，并向他宣读了一份声明，指称他是国安调查的相关人，但不是调查的直接对象。

史密斯说：“他们用强光照着我的脸，很恐怖。我非常害怕。”

据该报道称，上周一下午，史密斯在外交人员的陪同下前往上海一家酒店，接受了一个小时的询问，主要涉及成蕾的案子，也谈到了香港问题和其它一些事情。

中国外交部稍后称这次问话是正常的执法行动。

据美国之音说，澳大利亚今年早些时候呼吁国际社会对最早在中国武汉爆发的新冠病毒疫情的源头进行独立的国际调查。北京对此十分愤怒，随后对澳大利亚实施了多方面的报复措施，致使两国关系急剧恶化。报复范围涉及农产品、牛肉、葡萄酒、旅游、留学生等多方面。与此同时，中国还对澳大利亚展开“人质”外交，抓捕澳大利亚公民。