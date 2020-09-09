美国副国务卿拟访问台湾 环时总编先说制裁

美国国务院次卿克拉奇可能访台，中国立场激进的外围官媒环球时报总编辑胡锡进昨天扬言，中国将制裁访台的美国高官和他们的关联企业。不过，胡锡进未说明其发言依据。

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据中央社今天报道，美国务院次卿拟访台，环时总编：中国将提制裁。不过，胡锡进未说明其发言依据。

台湾经济部长王美花9月2日表示，美国和台湾将举办一场“经济与商业对话”，可能邀请美国国务院次卿克拉奇（Keith Krach），而克拉奇也表示有意率团访台。美国卫生部部长艾萨（Alex Azar）上月来台访问，是1979年台美断交以来访台层级最高的内阁官员，若克拉奇率团来台，将再创美国高级官员访台记录。

环球时报今天报导了胡锡进8日在社交媒体的贴文。他表示，台湾当局推动美国官员访台的用意很清楚，“不外乎是挟洋自重，贴靠美国”。胡锡进要准备访台的美国官员“三思”，并称他们应该了解台湾问题在中国人心中的份量。“对于胆敢在台湾问题上挑衅中国的美国人，中国人民会记你一辈子”。

据胡锡进称，中国今后将不欢迎这些美国官员和其关联企业来访或做生意，并扬言他们“会受到制裁”、“下场也不会好的”。