美国在华企业预警中美贸易战或永久持续

据联合早报今天引述报道称，上海美国商会最新调查结果显示，有26.9%的受访美国在华企业认为目前的中美贸易紧张局势将“无限期延续”，较去年的16.9%有所增加；认为这一局势“将持续三至五年”的企业比例也从去年的12.7%上升至22.5%。

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该报引述路透社报道的调查指：美在华企业多预计中美贸易紧张会持续多年。这份由上海美国商会和普华永道联合发布的调查报告显示，有70.6%的受访者表示“没有从中国转移生产线的打算”，而计划将生产活动“从中国转移至非美国的海外地区”的企业占比14%。

据消息说，该调查于6月16日至7月16日进行，共计收到来自346位会员企业代表的回复，其中有超过200家在中国设有生产线或通过外包业务进行本土生产制造的企业。

尽管特朗普政府持续推动“制造业回流政策”，但在这200多家目前在华有生产活动的企业中，仅有3.7%计划将生产活动“从中国转移至美国，包括其海外领地”。

调查称：“尽管中美两国于今年签署了第一阶段经贸协议，但会员企业对于双边经贸关系的前景乐观度反较去年有所下降。关于中美经济’脱钩’的讨论持续发酵，也对企业造成了困扰，”

纵观所有行业，悲观情绪最浓的当属硬件技术、软件与科技服务行业和药品、医疗器械与生命科学行业——两个行业内分别有50%和42.9%的企业认为贸易紧张局势将“无限期延续”。而中美两大技术生态系统分裂的可能性，尤使所有身处信息技术行业内的企业感到担忧。

据调查结果显示，中国市场在各行业全球投资计划内的重要度均有所下滑。以零售业为代表——仅有19.5%的零售企业将中国视为其全球投资计划首要目的地；而将中国视为其全球投资计划中第二或第三位的业内受访者比例（41.5%）却较上一年增加了15.1%。

因应年初受冠病疫情影响而导致的国内经济疲软，许多企业都计划减少或延缓在华投资，符合外界的普遍预期。计划加大投资的企业比例（28.6%）较上一年下降了18.6个百分点；维持原投资计划的企业比例则上升了0.8个百分点。

同时，即使中国政府在进一步改善内外资企业融资环境方面的所作努力有目共睹，但仍有26.6%的企业计划减少投资。

据该调查报告说，在“监管环境”方面，“知识产权保护与执法乏力”依然是企业关注的首要问题。有53.6%的受访企业认为其阻碍了公司在华业务的发展，较2019年减少了2.8个百分点。此外，40.6%的企业表示“获取所需证照难度高”，较去年的56.7%亦有所改善。

调查结果并显示，对未来五年在华业务前景持悲观态度的受访企业比例为18.5%，较2019年同期的21.1%有所下降，这一小幅改善或归功于中美第一阶段经贸协议的签署。但在贸易摩擦持续升级、中美关系跌入历史冰点的双重压力下，此悲观指数仍然处于高位。

该报道称，反观往年数据，持悲观态度的受访企业占比直至2018年始终在7%左右的低位徘徊。