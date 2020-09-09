美禁令将生效 向华为卖半导体禁品或成战战兢兢

本月15日，美国即将宣布对中国华为实施制裁，阻止对其出口半导体。现在距离该时限仅剩一周的时间，韩国的三星电子和SK海力士可谓是战战兢兢。因为一旦制裁案生效，这两家公司都必须停止向华为供应半导体储存器。

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据朝鲜日报今天报道称，韩国三星与海力士苦恼是否向华为出售半导体。消息说，8日，据半导体业界称，三星电子、SK海力士、美国镁光、台湾联发等半导体企业向美国政府请求批准与华为的交易。但据悉，至今尚未有企业获得美国的批准。根据当地时间8月17日，美国商务部发布的对华为的进一步制裁规定，全球半导体企业仅可向华为供货至本月14日。但制裁案发布日前生产的半导体可以持续供应。

美国政府出台的华为制裁案主旨为如需向华为供应任何利用美国技术、设备、软件生产的半导体都需获得美国的批准。考虑到没有美国企业生产的设备根本无法进行半导体生产，等同于没有美国的批准，一切同华为的交易都将被禁止。

据该报道称，三星电子和SK海力士向华为供应D-RAM和NAND Flash。华为的采购额分别占三星电子销售额的3.2%（约合人民币426亿元）和SK海力士的11.4%（约合人民币172亿元）。有分析认为，如果不能向华为出售半导体，三星电子和SK海力士的业绩也将受到冲击。但也有分析认为，如果中国的小米、OPPO、VIVO等中低价品牌取代华为在智能手机市场有所成长，从整体而言，华为的半导体销售额减少影响并不会太大。

该报道引据半导体业内人士称：“此前，半导体企业因为不确定美国政府的制裁案是否包括海外的半导体存储器制造商而感到混乱”，“现在普遍是先向美国政府提交交易批准申请，然后静观其变。”