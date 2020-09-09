英国近百名议员联名谴责中共针对新疆维吾尔穆斯林的行为

130多名英国议员谴责中共对待新疆维吾尔穆斯林少数民族的行为，并指责北京进行“种族清洗”。

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英国议员们在9月8日这封写给中国驻英大使刘晓明的联名信中写道：“当世界看到如此大量严重侵犯人权的证据时，没有人能视而不见。”“作为英国议会议员，我们写信表达我们对这种压迫的绝对谴责，并呼吁立即结束这种压迫。”

信中提到了新疆强迫人口控制和大规模拘留维吾尔穆斯林的报道，以及明显显示大量蒙着眼睛、刮去胡子的男子等待上火车的视频。议员们说，这段视频与纳粹集中营的镜头有“令人毛骨悚然”的相似之处。

公开信还指出，对内，北京当局在新疆、西藏和香港严重侵犯人权；对外，中国当局在全球各地打击人权捍卫者，实施全球性监控，并推进没有人权、损害环境的经济发展项目。

这封信由工党议员希柏恩·麦克唐纳（Siobhain McDonagh）协调，签名人包括保守党外交事务委员会主席汤姆·图根哈特（Tom Tugendhat）、自由民主党领袖爱德·戴维（Ed Davey），以及绿党、苏格兰民族党和威尔斯党（Plaid Cymru）的议员。

中国驻英国大使刘晓明最近则在接受英国广播公司BBC采访时看到过这段视频，他回击了关于新疆种族清洗的指控，称这是反华势力编造的谎言，还声称中国对每个民族都是“平等的”，中国政府始终保护少数民族的合法权益。

英国知名人权律师杰夫里·尼斯（Geoffrey Nice）本月初表示，将在伦敦成立一个独立的法庭，调查中国政府被控在新疆地区侵犯维吾尔穆斯林的人权是否构成种族灭绝或反人类罪。

尼斯曾经领导了对前塞尔维亚总统米洛舍维奇因巴尔干战争而受到的起诉并与国际刑事法庭合作过。他应世界维吾尔人大会的请求来调查针对维吾尔人的“持续的暴行和可能的种族灭绝”，他的团队已经开始证据收集，这个法庭预计在明年举行为期几天的听证会，届时会披露新的证据和证词。