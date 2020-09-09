防美军南海攻击？解放军南部战区军演模拟机场遇袭

据中国央视军事频道指，美中南海角力白热化，辖区涵盖南海的中共解放军南部战区日前举行演训，模拟机场遭到袭击后的紧急因应措施，其中包括拉起迷彩网、施放烟雾掩蔽及制作战斗机模型，以图欺敌。

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据中央社今天报道，防美军南海攻击？解放军南部战区模拟机场遇袭演训。据央视第7频道（国防军事频道）今天透过其新浪微博帐户，播出这段演训画面，全长约1分29秒。但全片并未说明这场演训的具体举行日期。而在美中军事力量在南较劲日趋白热化后，解放军这一演训被外界产生“预防海上袭击”的联想。

根据央视画面及说明，这场演训是由解放军南部战区空军保障部主导，内容是模拟解放军空军某一机场遭到敌军袭击。此时，伪装防护分队立即使用迷彩网，将面积约1200平方公尺（约363坪）的停机坪掩蔽。同时，参演官兵以5分钟时间，搭建一架仿真战斗机模型作为假目标欺敌，并分别在搭台及假战机周围放上50个发烟罐，并释放烟雾以干扰敌机侦察。此外，另一批参演官兵则在机场另一侧搭建野战防护工事，号称利用中国自行研发的3D波纹钢拼装而成，并利用吊车等设备迅速开设掩蔽设施，供人员和装备疏散。