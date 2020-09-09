ABC：中国驻澳记者被查 两中国学者签证被撤销

澳洲广播公司（ABC）声称，两名中国资深学者遭澳洲吊销签证和中国三家媒体驻悉尼的4名记者被澳洲情报部门搜查，引发中国政府愤怒回应。遭搜查的其中两名中国记者是中新社澳洲记者站站长陶杜兰 ;中国国际广播电台驻澳洲记者站站长李大勇。遭吊销签证的是华东师大澳洲研究中心主任陈弘教授和北京外国语大学澳洲研究中心主任李建军研究员。

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澳洲广播公司一名记者和《澳洲财经济论报》（AFR）一名记者分别在北京和上海受中国警方调查盘问后，因为害怕被扣留，8日早晨飞回澳洲。与此同时，ABC探知4名中国驻澳洲记者住处遭情报部门搜查后，8日向中国大使馆查询，中国大使馆当时未作回应，但在中国几家媒体转发新华网一篇标题《“白色恐怖”在澳大利亚沉渣泛起》的文章披露，披露6月26日拂晓，澳大利亚国家情报机构人员在没有任何正当理由，没有提供任何证据的情况下，“突袭”搜查中国驻澳媒体记者居所，对记者进行长达数小时盘问，并带走记者工作电脑、手机、移动U盘、文字手稿等。澳情报人员并要求中方记者就此次搜查活动对外“保密”。

澳洲广播公司(ABC)9日下午披露遭澳洲吊销签证的两名资深学者和遭“抄查”的4名中国记者中两人的身份。

遭搜查的其中两名中国记者是中新社澳洲记者站站长陶杜兰 ;中国国际广播电台驻澳洲记者站站长李大勇。遭吊销签证的是华东师大澳洲研究中心主任陈弘教授和北京外国语大学澳洲研究中心主任李建军研究员。他们在澳洲联邦警察（AFP）和澳洲保安情报局（ASIO）调查新州上议员莫塞尔曼（ Shaoquett Moselmane）及其办公室职员张智森一案时被牵扯入内。

这四位学者和记者之所以被牵扯入内，是因为他们是张智森的一个微信群的成员，而当局正调查张智森是否利用这个微信群来影响莫塞尔曼上议员，从而推进中国政府的利益。

张智森已否认联邦警察的指陈，并向澳洲联邦最高法院提起诉讼，要求联邦警察停止对他的调查，并归还或销毁从他家中和办公室中搜查的物品。

中新社8日晚说，“最终，澳大利亚的调查结果证明，中国新闻工作者没有从事与其身份不符的活动。”

此后中国大使馆在一份给ABC的声明中表示，它“向澳大利亚的中国记者提供领事支持，并与澳洲当局进行交涉，以维护中国公民的合法权益。”

华东师大的陈弘教授和北京外国语大学的李建军研究员经常来澳洲访问并进行学术交流，两人均出版过有关澳洲的书，并接受澳洲媒体和中国媒体就有关双边关系进行的采访。

澳洲广播公司(ABC)还获悉，澳洲内政部此前致函这两位中国学者，通知他们的澳洲签证已被吊销。澳洲广播公司(ABC)就此联系澳洲外长佩恩（Marise Payne）和内政部长杜敦（ Peter Dutton），但到9日下午尚未获答复。

陈弘教授是澳洲前外长和前新州州长卜卡（ Bob Carr）的朋友，澳洲前总理霍克（Bob Hawke ）1994年访问中国时，他亦曾一度担任霍克的翻译。他目前担任中国澳大利亚研究会常务副会长。其专著包括专著《当代澳大利亚社会》、《从孤立中走向世界：澳大利亚文化简论》、《澳大利亚文学批评》等。

李建军研究员在被吊销签证之前，在西澳大学读博士学位，并获矿业巨头必和必拓集团（BHP Billiton）提供的6万元的澳中奖学金。然而，随着学生签证被吊销，李建军将不能完成他在西澳大学的博士学位。他目前担任中国澳大利亚研究会秘书长。其出版的书籍包括《隔海看澳洲：中国人眼中的澳大利亚》，合著《澳大利亚蓝皮书：澳大利亚发展报告（2015-2016）》，以及合译的《澳大利亚的亚洲观：从“黄祸”到亚洲世纪》。