东盟外长会议王毅直指美国是南海最危险推手

美中紧张关系似延伸到区域性的东亚峰会，中国外长王毅今天在第十届东亚峰会外长会议指控美国已成为南海「军事化最危险的推手」。稍早美国国务卿蓬佩奥点名中国，指控中国在南海欺负邻国。越南东道主警告南海紧张，但官方报道没有提及中美交锋和在南海与中国的分歧。王毅还指控美国今年上半年就派出3000架军机在南海耀武扬威。

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据法新社今天报道称，美中交锋预料会是今年东亚峰会一大争点；日前中国才向南海发射弹道飞弹作为实弹演习一环，美军也在今夏不断派航舰在南海演习。中国外交部长王毅在线上的东亚峰会外长会议指出，美国出于自身政治需要，直接介入本地区领土和海洋争端，不断炫耀武力，强化军事部署，正在成为南海军事化的最大推手。

据王毅指控，「美国干扰中国和东盟国家协商解决争议的努力，挑动地区国家对立对抗，正在成为损害南海和平的最危险因素。」据王毅表示，和平稳定是中国在南海的最大战略利益，也是中国和东盟国家的共同战略诉求。南海不是地缘政治的竞技场，更不应成为大国博弈的拳击台。希望包括美国在内的域外国家充分尊重地区国家的意愿和期盼，而不是一味制造紧张，从中谋取私利。

越南是今年东盟轮值主席国，在河内召集外长会议。越南官方报道显示低调。官方的人民报称，第53届东盟外长会议及相关会议是在地区和世界形势错综复杂的背景下召开的，诸如：大国之间的战略竞争日趋严峻，东海局势继续在实地和会议上成为热点问题和议程。新冠肺炎疫情爆发已对地区和世界经济产生了消极影响，导致民众生活困窘。

越南官方媒体没有关于中美交锋以及南海争议等会议细节内容。