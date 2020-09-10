中印外长今在莫斯科会面 印度警告两国爆发战争后果严重

中印边境9月7日响起45年来首次枪声后，两国边境紧张局势再度升级。中印外长应于今日在莫斯科会晤，双方将就日趋紧张的边境局势进行会谈，印媒指出，印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）将就边境冲突问题向王毅提出警告，目前情势高度紧绷，一旦爆发战争，后果非常严重。

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据中国时报今天报道称，印外长将会见王毅提出警告：两国爆发战争后果严重。该消息说，9月7日约50名至60名解放军携带枪支、棍棒、长矛和砍刀等武器，试图接近实控线沿线的一个印度前沿阵地，印军对解放军鸣枪警告，解放军亦不甘示弱鸣枪回应。

该报道称，中国外交部也证实，国务委员兼外交部长王毅将在莫斯科参加上合组织成员国外长理事会会议，期间王毅将与印度外长苏杰生举行双边会晤。在俄罗斯期间，中印外长如何互动以及是否能为两国边境局势降温备受关注。

《多维新闻》引述印媒报导称，中印外长谈判时，印度方面也就爆发战争的后果对中国大陆提出警告。两国外长会晤时间在当地10日下午18时。据消息说，自5月以来，双方驻军一直在边境地区对峙，班公湖（Pangong Tso）北岸局势是对峙僵局的最大难题。6月12日双方发生激烈冲突，造成印方12人死亡，解放军与印军为此进行多轮会谈，但没有达成任何有效的协议。

9月初印度声称占领班公湖南岸关键个高地，将中国驻军置于其火力射程内，但随后却自行否认。印媒刊出现场照片称，9月7日约有50名至60名解放军携带枪支、棍棒、长矛和砍刀等武器，试图接近实控线沿线的一个印度前沿阵地。双方驻军甚至相互鸣枪警告，这是45年来首次打协定动用枪支，局势十分危险。

报道称，《印度快报》指出，边境拉达克地区紧张局势加剧，目前约有5000名到7000名解放军在坦克和大炮的支援下与印度军队对峙。

不过，虽然外界认为中印边境爆发战争机率升高，印度《News18》新闻网站却引述印度国安部门的评估明确指出，“局势尚未达到战争的门槛”。印度高层消息人士说：“很难预测双方对峙的走向，但我们还没有达到战争的门槛。事情的确有可能发展成一场全面的冲突，但到目前为止，只出现了一些问题。中国现在的军事部署是非战术性的。”

《印度时报》称，印度已经进一步巩固前沿阵地，准备应对中国新一波军事集结以及威胁行动。一位高级官员说，如果中国想要一场战争，它也将付出沉重的代价。