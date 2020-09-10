中国专家喊话中国现在没有新冠病毒了

中国面临十.一黄金大假，官方力推旅游带动经济。中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友在中国央视宣布说，“在中国的环境当中现在是没有新冠病毒的”，民众在十一长假可放心出游。吴尊友说，中国病毒只在隔离的病人当中或住院的病人当中和在实验室里，“所以说复学也好、复工复产也好，在社会层面是不可能感染新冠病毒的。”

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据中国时报今天报道称，中国专家称现在没有新冠病毒，十一可放心出游。该报道称，截至9月8日24时，中国大陆本土病例已经连续24天零新增。世卫组织专家表示，中国成功控制住疫情，值得庆贺。中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友表示，“在中国的环境当中现在是没有新冠病毒的”，民众在十一长假可放心出游。

中国临近“十一”长假，很多民众关心假期出游是否安全？吴尊友9日晚间接受央视《新闻1＋1》访问时表示，“从新冠肺炎防控角度来看，国庆节到各地去旅游应该没有什么特别限制和需要警惕的。”据吴尊友说，“在中国的环境当中现在是没有新冠病毒的，所以旅行方面没有什么特别的疫情风险提示。需要注意的是，由于国庆节人多，旅行安全还是要给予高度重视。”

此外，吴尊友还表示，现在中国大陆境内存在病毒的地方主要在几方面：1.在隔离的病人当中或住院的病人当中；2.在实验室里。“所以说复学也好、复工复产也好，在社会层面是不可能感染新冠病毒的。”

中国时报引据吴尊友表示，每天随着国际航线到中国大陆境内的旅客当中，还会陆续发现十几例、几十例的输入病例，由于对于输入病例的管理是一个封闭的闭环，不会流向社会，所以对国内居民来说不会有多大影响。