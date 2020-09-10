中国艺术家耿潇男失联 蔡霞与许章润吁关注

前清华大学教授、因批评中共而一度遭到当局关押的许章润说，他的艺术家好友耿潇男星期三（9月9日）失联，可能已被中国当局抓捕。许章润呼吁关注。逃美前中央党校教授蔡霞也呼吁大家高度关注并声援耿潇男夫妇。据消息说，耿潇男在许章润今年7月6日被警方带走后最早向海外媒体发布了这个消息，并为他呼吁，引起广泛关注。耿潇男也为在武汉报道新冠疫情时失踪的中国公民记者陈秋实呼吁求援。消息没有提及耿潇男失联是否因受敏感牵连。

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据美国之音今天报道称，许章润指耿潇男9月9日失联，可能被抓捕。前清华大学教授、因批评中共而一度遭到当局关押的许章润说，他的艺术家好友耿潇男星期三（9月9日）失联，可能已被中国当局抓捕。许章润说，耿潇男的好友不停的拨打她的两个手机，但一直没有音讯。

最近因批评习近平和中共而遭到开除党籍和取消退休待遇的前中共中央党校教授蔡霞在推特上透露，耿潇男夫妇的公司遭到调查，两人都失联了。据蔡霞星期三上午发出的一则推文中说，“北京当局以经济问题为名，调查她们夫妇的出版公司，并封了她先生与公司账号，并抓走公司的几名职员。耿潇男女士夫妇被失联，已遭当局毒手。”

该报道说，蔡霞呼吁大家高度关注并声援耿潇男夫妇。许章润也呼吁大家为耿潇男呐喊。他在社交媒体上说，“多年来，潇男女士仗义执言，为公义而呼唤，为遭受政治迫害者而呐喊，此番因此而罹害，轮到我们一起为她呐喊的时候了。”

耿潇男在许章润今年7月6日被警方带走后最早向海外媒体发布了这个消息，并为他呼吁，引起广泛关注。许章润在被关押一周后获释，但被清华大学解雇。除了为许章润呼吁以外，耿潇男也为在武汉报道新冠疫情时失踪的中国公民记者陈秋实呼吁求援。