中国驻英使馆指控骇客侵入大使推特发布下流点赞 推特至此未回应

英国伦敦中国派驻大使馆宣称敦促美国的Twitter上进行彻底调查，中国驻英大使馆指控反华骇客侵入大使刘晓明的推特账号，发布点赞淫秽视频内容的假信息，以诬陷受害者“喜欢”色情录像带。据法新社消息说，推特至此拒绝对中国大使馆的言论做出回应。

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据法新社发自伦敦的报道，在伦敦的中国大使馆已要求Twitter就中国大使的官方帐户遭到黑客攻击事件进行调查。

该报道说，昨天在刘晓明官方推特账号所“喜欢”的线上推出部分中，出现点赞了一个简短的剪辑视频内容，并持续了一个多小时，引起了网民的大量反响。

中国使馆指控：“一些恶意的反华激进分子以卑鄙的手段骇进了大使的Twitter帐户。中国大使馆星期三发布的一份声明说：“我们最坚决地谴责这一行动。我们已将此事件报告给Twitter，我们保留采取其它措施的权利。”中国大使馆还表示， “我们呼吁Twitter进行彻底的调查，非常认真地对待此事，并且希望互联网用户不会相信这些虚假信息并进行传播。”

据该报道，法新社联系推特，但美国这个社交网络发言人拒绝对中国大使馆的言论做出回应。

据法新社，刘晓明是中国最直接，最活跃的外交官之一。他会毫不犹豫地接受外国媒体的采访，以捍卫中国政府立场。

据该报道，Twitter在中国被禁止，色情内容在中国被禁止。但是，近年来，中国许多外交官和中国官方媒体记者已经在社交网络上开设了帐户，以发表自己的观点。刘晓明于2019年10月创建了他的Twitter帐户。他目前拥有超过85,000的关注者。