全球疯传刘晓明疑似点赞淫秽视频 中国驻英使馆紧急声明指控反华黑客恶搞

中国驻英大使馆昨天紧急声明，指控个别反华分子通过网络恶意攻击驻英大使刘晓明推特账号，大肆恶搞，手段卑劣。中国使馆并呼吁广大网友不要信谣传谣。推特与国际媒体昨天疯传刘晓明官方推特疑似点赞一个足交视频，并猜测中国外交官可能因为压力大偷看黄网解压。至此网络没有任何一方出面宣称对此事件负责，也没有消息指证推特或英国方面立案调查。中国至此屏蔽禁止推特等外国网络社交平台，但推特与脸书消息显示在中国国内也能广泛传播。

广告 继续浏览后续

据路透社报道称，中国驻英国大使馆声明表示，该大使官方推特号被反华骇客侵入，大肆恶搞。

中国使馆呼吁广大网友不要听信谣言与传播谣言。

据消息说，刘晓明点赞一个丝袜足交淫秽视频，连同推特截屏，在各个媒体，尤其是中文媒体广泛传播。

中国驻英使馆迅速发布声明，指控反华黑客恶搞，侵入了刘晓明的推特官方账号。

据中央社消息，中国驻英国大使刘晓明官方推特（Twitter）帐号被发现点赞色情影片，中国驻英使馆当天声明遭到反华分子“大肆恶搞”，敦促推特调查。

消息说，刘晓明官方推特帐号今天被发现按赞了一段来自帐号“骚妻日常”的影片，片中有一双穿着黑丝袜的脚，搓弄一名男子的下体，虽然之后似乎取消按赞，但已被不少网友截图转传。

高度关注香港人权运动的保守党人权委员会成员、英国人权组织“站起来基金会”（Arise Foundation）创办人裴伦德（Luke de Pulford）就在个人推特转贴截图，还警告大家“吃饭时不要观看”。他并语带讽刺地说：“难道这就是（美国总统）罗斯福所称的巨棒外交（Big Stick Diplomacy）吗？”据该报道说，巨棒外交一词出自罗斯福的外交政策，又称棍棒外交，指的是对心怀不轨的国家，以强大的军力镇压。据裴伦德之后写道：“原本感觉这么做有点不厚道，但想到维吾尔族集中营和香港，很快就释怀了。”

中央社说，中国驻英大使馆随后发表声明，表示“有个别反华分子通过网络恶意攻击刘晓明大使推特帐号，大肆恶搞，手段卑劣”，称已经向推特举报，并保留进一步采取行动的权利，敦促推特认真调查、严肃处理，也“希望广大网友误信谣传谣”。

不过，声明张贴在刘晓明的推特帐号后，反而吸引网友的连番嘲讽，相继贴上和脚相关的动图。有网友说：“没关系，他喜欢脚、喜欢色情片，他也是人啊。假设真的有人骇进他的帐号，做的应该远远不止对色情影片点赞吧。当个男人，承认你喜欢色情片吧，晓明。”还有网友问：“大使，有没有推荐的片单呢？”

台湾媒体昨天还连带指，稍早有消息曝料中国外交部发言人跟看点赞日本黄色电影明星网站被抓包事件。中国官方指控骇客骇入了该发言人官方推特账号。