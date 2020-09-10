印媒指控中印边境解放军招募藏蒙特种兵 5万军人压境

据联合新闻网今天报道称，印中军事冲突持续升温，印度士兵传出在边境对解放军对空鸣枪示警，打破40多年来边境不开火默契后，印度媒体连日报导称，解放军一边装备了比之前流血冲突中所使用的狼牙棒更凶狠的“大关刀”，准备发动类似于之前造成双方死伤的突袭之外，解放军更悄悄动员擅长山地战的蒙藏后裔、近五万人规模的大部队与150架战机，恫吓并准备进攻印度。印媒疑似承认印军士兵对天鸣枪示警。

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据联合新闻网说，舞完大刀换大砲! 惊传边境共军压上五万部队，备妥百架战机进攻印度。

据该报道称，《新德里电视台》（NDTV）消息指出，在解放军试图关闭印度在拉达克（Ladakh）南岸的班公错湖（Pangong Tso）据点的第二天，出现装备了“大关刀”和自动步枪的士兵的照片，这些照片显示，解放军可能打算进行类似于6月15日在加勒万河谷（Galwan Valley）的近身冲突，当时有20名印军士兵及人数不明的解放军在冲突中丧生。

另外有消息人士说，当解放军到达穆赫帕里（Mukhpari）附近的一个阵地时，印军部队拿出武器向他们示警，并且警告如果解放军越过实际控制线就会遭到枪击，在双方叫嚣的过程中，部分印度士兵还对空鸣枪示警，让战事一触即发。

该报道称，据印度《经济时报》消息，中国解放军近期多次试图占领战略要地，都被印度守军挫败，但中国解放军已在LAC附近悄悄集结约5万人的部队，并部署火箭炮、地对空飞弹以及150架战机在内的大部队。甚至有评估指出，解放军并非由当地指挥官指挥，而是直接由北京控制；而印度早前也派出总理莫迪的亲兵“特种边际部队”前往中印边界，双方高层实际监控前线，就等红色烟硝扬起冲过攻击发起线。