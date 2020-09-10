印度与澳法开三边对话推地区合作引关注

正值中印边境紧张之际，印度与澳洲、法国的外交部高层官员昨天举行首届印、法、澳三边对话，讨论印太海上安全和维持有弹性全球供应链议题，并聚焦强化印太地区的合作。据三国发表的声明表示，这场三边对话是建立在三国间牢固关系的基础上，并发挥各自优势，确保一个和平、安全、繁荣和有秩序的印太地区。三国同意，印、法、澳三边对话每年举行。

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印法澳首届三边对话强化印太合作，中央社报道称是抗中。

据印度外交部发表的声明说，印度外交部次长席林格拉（Harsh Vardhan Shringla）、法国外交部秘书长德拉特（Francois Delattre）和澳洲外交暨贸易部（DFAT）秘书长孙芳安（Frances Adamson）昨天透过视讯，共同主持首届印、法、澳三边对话，对话的焦点在强化印太地区合作。声明指出，在对话期间，三方讨论了印度太平洋地区面临的经济与地缘战略挑战及合作，特别是在2019冠状病毒疾病大流行及各自内部对疫情的反应措施。

印度快报（Indian Express）引述没有具名的消息人士说，在新冠肺炎疫情冲击印度洋地区各国财政下，三国讨论了弹性及可靠供应链日益显著的重要性。

印度外交部的声明表示，印、法、澳讨论了三国及区域层级在海洋的全球公域（Marine Global Commons）和潜在领域合作，包括透过东南亚国家协会（ASEAN）、环印度洋地区合作联盟（Indian Ocean Rim Association，IORA）及印度洋委员会（The Indian Ocean Commission，IOC）等区域组织进行合作。

面对中国在印太地区快速扩张军事力量，影响区域和平与稳定，消息人士指出，三国也讨论加强海上合作的可能性，包括在人道主义救援与救灾、海上疆域意识、相互后勤支援及印太友好国家能力建设等。

印度外交部说，三国还就区域和全球多边机构的优先事项、挑战和趋势交换意见，包括加强和改革多边机构的最佳办法。

中央社说，消息人士说，法国和澳洲是印度在印太地区的主要合作伙伴，因应中国在印度洋地区的“侵略”行为，印度正与法国和澳洲加强接触。这场三边对话是美、印、日、澳四边安全对话机制的补充，并为正在成形的对抗北京好战行为的全球联盟增加外交力量。