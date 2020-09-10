李克强疑批评中国医生放精力发表论文而忽略临床 官媒微妙未报

中国国务院总理李克强9日主持国务院常务会议时表示，中国医生们为了获得评定职称，把相当多的精力用在写论文上，临床实践反倒少了，因此要展开以能力为导向的医师评价改革。中国官方刚刚高调为防疫英雄召开表彰大会。

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据中央社今天报道称，李克强指中国医师精力多用在写论文，少临床实践。李克强上述发言，是由中国政府网微信公众号在今天披露，而新华社9日的报导中并没有这段内容。中国政府网是由国务院办公厅主办的中央及省级政府讯息发布平台。

根据披露内容，李克强在会中表示，据他了解，现在中国医师的职称评定“没有论文是过不了关的”，这是一个“硬杠杠”（指必须克服的关卡）。所以，医生们为了评定职称，把相当多的精力用于写论文上，临床实践反倒少了。据李克强指出，临床医学和其他学科不一样。临床实践和临床病例非常重要。因此要展开“以能力为导向”的医师考试评价改革，推进突出临床实践的职称评定。

同时，李克强还针对公共卫生事务表示，公共卫生“不能简单地理解为就是传染病防治”，而应从国民健康角度进行拓展。提倡全民健康，就是要从预防疾病、锻炼身体做起。而公共卫生不仅包括医疗，还与日常体育健身等密切相关。

据中央社说，新华社9日消息说，当天的国务院常务会议指出，中国医护人才总量、结构都还不适应健康中国建设需要。这次疫情更显现出公共卫生、重症救治和护理等方面人才不足。要加大医学教育改革创新力度，增强医护人才保障。会议提到，要加快高水准公共卫生人才培养，并建立临床实践保障机制，推进医学生“早临床、多临床、反复临床”，并建立中医药“跟师临床学习”制度。开展以能力为导向的考试评价改革，推进突出临床实践的职称评定。