湖南传有老兵聚集维权 曾遭警拘押

日前传出，中国湖南省有三百多名三等战功的老兵前往省政府，要求中国政府落实《兵役法》，反而有近百人遭长沙市公安局逮捕，他们的诉求未获得当局回应，还被中国政府扣押。

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据联合新闻网引述消息今天报道，不满权益遭剥夺，湖南300名老兵省府前抗争，反被警方拘押。该报道引据《大纪元》消息，有一位老兵廖先生向该报记者表示，湖南的老兵们前往省政府要求落实兵役法，但当局不准他们维护自身权益，且在9月6日至8日，有近百人被抓进长沙市公安局，虽然昨 (9日) 被抓的老兵都已经释放了，但诉求仍没有得到任何回应。他补充，之后他们还要去北京向中央反映。

据当事人之一称，7日他们在省政府提出诉求，因为他们的就业没有获得保障，有些单位拒绝收退伍军人，政府的安置计划难以落实，且有许多退伍军人的工作机会被其他人取代，所以老兵们的权益受到损害，于是他们决定前往省政府来提出诉求。然而，他们在7日去省政府诉求时，有16人被被扣押在长沙市岳簏公安局，被扣押的老兵指出，警方们向他们提问并做笔录，从7日到8日的凌晨2时30分，都没有让他们休息，也没有给他们吃饭，整天就坐在椅子上回答警方问题，身心非常疲惫，甚至有位老兵说自己身体状况不佳，心脏装有三个支架，担心自己熬不过去。

据该报道，提出诉求的廖先生说，这次前往的人有三百多位，整个湖南省参战的老兵都一起去了，从9月6日到8日都有人持续前往争取权利，第一批总共被抓了16人，8日早上又抓了大约80人，扣押了两辆大巴士的老兵，但因为廖先生在比较外围，所以没有被抓到。廖先生怒骂，整个湖南省政府官员腐败到无法无天，让人民叫苦连天。廖先生更补充，警方也不准他们拍照蒐证，所以他手上也没有任何照片与影片档案，可能有其他战友有偷拍，但他目前没有看到相关证据。